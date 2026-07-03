Senador Velásquez (FRVS) pide a Kast evaluar reintegro de Consuelo Peña a la PDI

Chile.- Senador Velásquez emplaza al ministro Quiroz por IVA a plataformas de apuestas - RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Santiago 4 Jul. (ATON) -

El parlamentario llamó "a reevaluar la salida de una persona de altísimo nivel de preparación, como fue en su momento Consuelo Peña, exsubdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria .

El senador de la Federación Regionalista Verde Social, Esteban Velásquez (FRVS), hizo un llamado al presidente de la República, José Antonio Kast, a reevaluar la salida de la exsubdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, Consuleo Peña, a raíz del reciente oficio de Contraloría General de la República, que concluyó que la ex ministra de Seguridad, de este gobierno, Trinidad Steintert.

Luego de contundente pronunciamiento de la Contraloría General de República, respecto al comportamiento de la exministra de Seguridad, donde se señala que actúa de manera ilegal, que se aparta de sus funciones, del interés que demostraba la exministra en determinados funcionarios de la Policía Investigaciones, y cómo desarma una unidad tan estratégica para la persecución del crimen organizado, se debe revisar la presión que allí ella ejerció y una serie, probablemente, de acciones y de actuaciones de la ex ministra que trajeron muchas complicaciones y, por lo tanto, nos parece tienen que ser revisadas , aseguró el parlamentario.

Y añadió que en específico, nos referimos, a reevaluar la salida de una persona de altísimo nivel de preparación, como fue en su momento Consuelo Peña, exsubdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria .

Nos parece que Chile no puede darse el lujo de perder una carta tan importante de una persona preparada para enfrentar este tipo de crisis de seguridad que hoy vive nuestro país , agregó Velásquez.

Y por eso el llamado es al presidente de la República, para que, desde su mirada como estadista, revise, se revalúe la salida que se produjo de Consuelo Peña, porque nos parece que puede ser un buen gesto del gobierno de reintegrarla a sus funciones, para que continúe siendo un aporte tan necesario en la PDI y, particularmente, a la lucha contra el crimen organizado , aseguró.

Sobre lo mismo el senador agregó que tenemos la profunda convicción que si el Estado de Chile ha invertido en la preparación, en la formación y en la calificación de oficiales de la PDI, que han alcanzado tal nivel de competencia, con una carrera, un desempeño y un currículum que habla de resultados positivos como fue el caso de Consuelo Peña, es que nos parece que es importante también que el Presidente de República, su gobierno, puedan reevaluar juntos con la Policía de Investigaciones de Chile, su reincorporación .

Porque hoy día en nuestro país nadie sobra si sabe de seguridad, por el contrario, debemos hacer uso de todos los recurso humanos y materiales y, claramente, después del comportamiento de la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, es posible revisar todo lo que influyó para dicha salida, el desarme de un departamento determinante en la persecución del crimen organizado, en medio de la mayor crisis de seguridad que enfrenta el país y que permitiría incluso dar una muestra de coherencia al propio presidente Kast, quien ha señalado desde la campaña que va a devolver la seguridad a Chile, promesa que no se entiende, si se saca del camino a quienes tienen la mayor experiencia y expertise para hacer este trabajo , finalizó.