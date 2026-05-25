Senadora Gatica apunta a falta de aprendizaje en lo político del ministro Quiroz

Valparaiso, 14 de enero 2025 Punto de prensa de la senadora Maria Jose Gatica Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 25 May. (ATON) -

"Más allá de lo buen técnico que es en torno a lo económico, le falta poder generar un aprendizaje mucho más fuerte en torno a lo político", dijo la parlamentaria de Renovación Nacional (RN), María José Gatica.

La senadora de Renovación Nacional (RN), María José Gatica, se refirió a la tramitación del proyecto de ley de reconstrucción nacional y emplazó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

En conversación con Radio Futuro, Gatica mencionó que durante esta jornada se reunirán con Quiroz para entregarle un documento, el cual "tiene una serie de medidas que nosotros como bancada necesitamos que nos puedan escuchar, y que sean acogidas si así lo estima el Ejecutivo".

"Son medidas que nosotros como bancada de RN queremos manifestarlas, poder llegar a un consenso para que puedan ser incorporadas en el proyecto de ley de reconstrucción y entendiendo que el Senado no es un buzón, al cual se le coloca fecha de inicio y fecha de término", indicó.

Por otro lado, la parlamentaria apuntó a los recortes en materia de salud. "Lo que yo quiero pedir directamente al Gobierno es que se puede echar atrás en los recortes de los hospitales, entendiendo de que es una situación crítica la que se vive en la salud pública", señaló.

Y recalcó que "no podemos desmantelar el sector de la salud pública que siempre tiene déficit de presupuesto".

Respecto a la gestión del titular de Hacienda, la senadora dijo que "el ministro Quiroz, más allá de lo buen técnico que es en torno a lo económico, le falta poder generar un aprendizaje mucho más fuerte en torno a lo político y en torno a que el papel aguanta mucho, pero la calle es otra cosa".

"El papel aguanta mucho, los números entiendo que tienen que cuadrar y que tenemos que estar con estas finanzas en azul. Pero tampoco podemos dejar de lado cuál es la realidad, qué es lo que se vive en la calle", expresó.