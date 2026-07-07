Senadora Gatica apura a Comisión de Hacienda por incentivos para Carabineros

Santiago, 22 de junio 2026. Gope asiste a un aviso de bomba en el Centro Cultural Gabriela Mistral Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 7 Jul. (ATON) -

La parlamentaria llamó a priorizar la votación del proyecto que moderniza el sistema de incentivos y la carrera funcionaria de Carabineros de Chile, iniciativa que busca fortalecer la gestión institucional y mejorar las condiciones de desarrollo profesional de sus funcionarios.

La senadora María José Gatica solicitó a la Comisión de Hacienda del Senado priorizar la votación del proyecto que moderniza el sistema de incentivos y la carrera funcionaria de Carabineros de Chile, iniciativa que busca fortalecer la gestión institucional y mejorar las condiciones de desarrollo profesional de sus funcionarios.

La integrante de dicha instancia subrayó la urgencia de avanzar en la iniciativa, especialmente en un contexto marcado por altas exigencias en materia de seguridad pública y resaltó el trabajo realizado por el ministro Martín Arrau en materia de coordinación y despliegue policial, pero advirtió que aquello no basta .

Al respecto, precisó que valoramos la coordinación que ha impulsado el ministro Arrau en el despliegue policial, pero coordinación sin incentivos no basta .

Por eso pedí a la Comisión de Hacienda poner este proyecto en tabla, porque Carabineros necesita respuestas ahora. Requiere una carrera funcionaria clara, mejores incentivos y herramientas de gestión modernas para enfrentar la creciente demanda de seguridad que exige el país , aseguró la parlamentaria.

Y recordó que la iniciativa lleva cerca de un año en tramitación y aseguró que existe consenso transversal en materia de seguridad. Si de verdad queremos respaldar a Carabineros, debemos hacerlo con medidas concretas .

No podemos seguir postergando una ley que mejora las condiciones de quienes nos resguardan y que, por ende, fortalece la seguridad de todos , finalizó Gatica.