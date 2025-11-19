Senadora Vodanovic: La izquierda abandonó la lucha por la seguridad

TALCA, 16 de noviembre 2025. Votacion de la candidata Paulina Vodanovic durante las elecciones presidenciales 2025 en el Colegio Carlos Salinas en Talca. Jose Robles/Aton Chile - JOSE ROBLES/ATON CHILE

La presidenta del Partido Socialista y senadora electa por el Maule, Paulina Vodanovic, puso la seguridad en el centro del debate de la segunda vuelta presidencial.

En conversación con Radio Pauta, subrayó que la campaña de Jeannette Jara debe asumir este tema como un derecho social y no como un concepto ajeno a la izquierda. La seguridad es el piso del ejercicio de los demás derechos , enfatizó.

La parlamentaria sostuvo que el oficialismo enfrenta el desafío de recuperar la conversación sobre seguridad, explicándola como parte de un proyecto social integral. Según dijo, no se trata solo de enfrentar el delito, sino de garantizar acceso real a salud, educación y trabajo, lo que requiere presencia estatal y políticas amplias .

En contraste, criticó las propuestas de la derecha: ¿Y qué ofrece la derecha hoy día? Kast le ofrece la reja, la zanja, el vidrio blindado, pero no ofrece soluciones a los demás problemas . Para Vodanovic, el debate en segunda vuelta debe hacerse con propuestas integrales: No se puede solo ofrecer seguridad .

La senadora reconoció también un error político del progresismo: La izquierda abandonó la lucha por la seguridad de una manera muy extraña , señaló, advirtiendo que no debe confundirse el abordaje de la seguridad con políticas exclusivamente punitivas .

Respecto a la primera vuelta, criticó la falta de compromiso de algunos candidatos: Quienes hicimos campaña con Jeannette Jara fuimos pocos, poniéndola en las palomas, en los folletos, en la propaganda. Creo que faltó un poquito ese compromiso de los propios candidatos que apoyábamos a Jeannette Jara .

En ese contexto, valoró el trabajo del equipo actual pese a diferencias previas. Consultada por el rol de Darío Quiroga, jefe del comando, recordó que en el pasado él mismo la había cuestionado: Cuando era opinólogo disparaba bastante con metralletas de mí dijo hartas cosas cuando yo era precandidata .

Sin embargo, destacó su cambio de actitud: Hoy lo veo bastante ponderado , y defendió la necesidad de una campaña amplia y colaborativa.