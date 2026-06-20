Senadora Vodanovic: Nunca ha habido una invitación del gobierno al diálogo

Archivo - Chile.- Vodanovic acusa al Gobierno de imponer plan de reconstrucción sin diálogo - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE - Archivo

Santiago 20 Jun. (ATON) -

Presidenta del PS criticó al Ejecutivo por lo que señala como nula disposición a conversar por el proyecto de megarreforma que lleva el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

La presidenta del Partido Socialista, PS, y senadora por la Región del Maule, Paulina Vodanovic, señaló que de parte del gobierno "nunca ha habido una invitación del gobierno al diálogo, concepto que está demasiado manoseado".

La parlamentaria dijo esto en una entrevista con La Tercera a propósito de la tramitación del proyecto de negarreforma que lleva adelante el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Y añadió que "yo propuse al Comité Central del PS rechazar la idea de legislar este proyecto si es que no había cambios. Y no ha habido cambios".

Según Paulina Vodanovic, "vamos a entregar la propuesta cuando esté lista y veremos lo que pasa. La disponibilidad a dialogar tiene que tener un sentido, y también la disposición de parte del gobierno a escuchar. El diálogo es bilateral y hasta ahora lo que hemos visto es la ausencia del ministro Quiroz en la comisión de Hacienda. Ni siquiera hubo una reunión prelegislativa u otra durante la tramitación".

De acuerdo a la senadora de la oposición, Jorge Quiroz "no participó del proceso de cerca de 50 audiencias con distintos economistas y expertos. Ese era el espacio para hacer preguntas y recién el ministro se abre en la última sesión del miércoles de la comisión a estar disponible a recibir propuestas y analizarlas".

La parlamentaria explicó que esperaban "que se replicara la mesa que se formó para la reforma previsional, que fue exitosa y donde en paralelo se iba haciendo una discusión del articulado y votando ad referéndum para después poder aprobar las normas. Todavía hay un espacio para eso en la discusión en particular (de la megarreforma)".

La senadora socialista señaló que "se nos ha pedido mucho que creamos en algo y que tengamos fe en que producto de este proyecto va a haber crecimiento. Pero incluso se ha hablado de una apuesta por parte del gobierno, y en las apuestas se puede perder o ganar. El problema es que van a perder los chilenos y chilenas".