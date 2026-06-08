Senadoras PS adviertes graves riesgos fiscales tras exposición del CFA

Santiago, 4 de junio de 2026. La Comision de Hacienda del Senado discute el proyecto de ley Bol.N 18216-05, para la reconstruccion nacional y el desarrollo economico y social. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 9 Jun. (ATON) -

senadoras Paulina Vodanovic y Daniella Cicardini señalaron que las observaciones del Consejo Fiscal Autónomo refuerzan las dudas sobre la sostenibilidad fiscal de la megarreforma y emplazaron al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a participar directamente en la discusión legislativa.

senadoras Paulina Vodanovic y Daniella Cicardini señalaron que las observaciones del Consejo Fiscal Autónomo (CFA)refuerzan las dudas sobre la sostenibilidad fiscal de la megarreforma impulsada por el Gobierno y emplazaron al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a participar directamente en la discusión legislativa.

La Comisión de Hacienda del Senado recibió este lunes al CFA que reiteró sus advertencias respecto a los efectos fiscales del proyecto de reconstrucción nacional impulsado por el Ejecutivo, señalando que la iniciativa presenta déficits fiscales al menos hasta 2031 e identificando una serie de riesgos que podrían profundizar el deterioro de las cuentas públicas.

Tras la exposición, Vodanovic y Cicardini, integrantes de la Comisión de Hacienda, manifestaron su preocupación por las conclusiones del organismo técnico y cuestionaron la ausencia del ministro Quiroz durante una discusión que calificaron como clave para el futuro económico del país.

La senadora Vodanovic sostuvo que la presencia de representantes técnicos del Ejecutivo no reemplaza la responsabilidad política del ministro en una discusión de esta magnitud.

El gobierno no está representado, está representado un organismo técnico que ni siquiera está en la mesa y que no puede responder las preguntas de fondo. La principal interrogante sigue siendo si el ministro Quiroz está dispuesto a escuchar las advertencias que están formulando organismos técnicos, especialistas y expertos. Escuchar no puede transformarse en un acto meramente formal , afirmó.

La parlamentaria recordó además que ha planteado al Ejecutivo la necesidad de constituir una mesa técnica similar a la que permitió construir acuerdos durante la reforma previsional.

El propio Consejo Fiscal Autónomo ha propuesto avanzar en un diagnóstico común sobre la situación fiscal del país. Lo que necesitamos es un espacio de diálogo real entre Ejecutivo y Legislativo para construir propuestas que aseguren la sostenibilidad fiscal. Lamentablemente, el Gobierno persiste en defender un proyecto que, según ha advertido el CFA, presenta riesgos importantes para las finanzas públicas y que finalmente pueden terminar afectando a las personas , agregó.

Por su parte, la senadora Cicardini calificó como categóricas las conclusiones expuestas por el CFA y señaló que las advertencias del organismo explican la ausencia del ministro de Hacienda en la sesión.

Lo que plantea el Consejo Fiscal Autónomo es categórico. Creo que eso explica por qué no está el ministro Quiroz presente: porque no quiere escuchar lo lapidario del informe respecto de una megarreforma que no está financiada, que es fiscalmente irresponsable y que puede llevarnos a un abismo económico , indicó.

La legisladora sostuvo además que un proyecto de esta magnitud requiere una discusión profunda y no una tramitación acelerada.

Estamos hablando de una reforma de más de 40 artículos, con múltiples materias que impactan las finanzas públicas. No puede discutirse en una, dos o tres sesiones. Queremos escuchar a expertos, economistas y especialistas para enriquecer el debate y corregir los riesgos que hoy están siendo advertidos por el propio Consejo Fiscal Autónomo , señaló.

Cicardini agregó que el principal riesgo radica en que el proyecto descansa en proyecciones de crecimiento económico que, a su juicio, no cuentan con respaldo empírico suficiente.

Cuando aumenta la deuda y se profundiza el déficit fiscal, finalmente los costos terminan pagándolos las personas mediante recortes sociales. Por eso creemos que las advertencias del CFA deben ser tomadas con la máxima seriedad , concluyó.