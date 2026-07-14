Senadores de Chile Vamos piden al Gobierno poner urgencia a reforma del INDH

Santiago, 28 de enero de 2024 Fotografías referenciales del Instituto Nacional de Derechos Humanos ubicado en la comuna de Providencia. - JAVIER SALVO/ATON CHILE

Santiago 14 Jul. (ATON) -

La propuesta, impulsada por el senador Andrés Longton y apoyada por varios parlamentarios del bloque oficialista, busca actualizar el funcionamiento del Instituto y reforzar su legitimidad institucional en favor de todas las víctimas de vulneraciones a los DD.HH.

Los senadores Andrés Longton, Andrea Balladares, Luciano Cruz-Coke, Gustavo Sanhueza, Enrique Van Rysselberghe y Renzo Trisotti solicitaron formalmente al ministro de Justicia y Derechos Humanos que el Ejecutivo otorgue urgencia al proyecto de ley que moderniza el funcionamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

La propuesta, impulsada por el senador Andrés Longton, responde a la necesidad de actualizar el funcionamiento del Instituto para reforzar su legitimidad institucional y asegurar que ejerza su mandato con una mirada amplia, representativa y al servicio de todas las víctimas de vulneraciones a los derechos humanos.

El proyecto contempla cuatro modificaciones principales: fortalecer el pluralismo en la integración del Consejo del INDH; reconocer la protección de los derechos humanos frente a vulneraciones cometidas tanto por agentes del Estado como por particulares.

Incorporar, también, la facultad del Instituto para querellarse por delitos de terrorismo y secuestro; y establecer un mecanismo permanente de rendición de cuentas ante el Congreso Nacional mediante informes periódicos a las comisiones especializadas de ambas cámaras.

El senador Andrés Longton señaló que "el INDH debe recuperar la confianza de todos los chilenos. Para ello necesita más transparencia, mayor pluralismo y una institucionalidad que responda a los desafíos actuales .

No puede seguir siendo percibido como un organismo que actúa de manera selectiva frente a las vulneraciones de derechos humanos", agregó

Y añadió que "esperamos que el Gobierno otorgue urgencia a esta iniciativa para que el Senado pueda discutir una reforma que fortalece al Instituto, mejora su rendición de cuentas y amplía la protección efectiva de los derechos humanos de todas las personas".

El senador Enrique Van Rysselberghe (UDI), en tanto, aseguró que existe un consenso transversal de que hay que reformular el INDH tal como el presidente Kast prometió en campaña, por ende, no debería haber sorpresas en que se trabaje en un proyecto que vaya en esa dirección".