Senadores RN presentan propuestas para el proyecto de reconstrucción nacional

Santiago, 25 de mayo de 2026. Senadores de Renovacion Nacional, se reunen con el Ministro de Hacienda para presentar propuestas orientadas al Proyecto de Reconstruccion y Reactivacion Economica. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 25 May. (ATON) -

Senadores de Renovación Nacional se reunieron esta mañana con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para presentarle una serie de propuestas para el proyecto de reconstrucción y reactivación Económica.

Senadores de Renovación Nacional se reunieron esta mañana con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para presentarle una serie de propuestas para el proyecto de reconstrucción y reactivación Económica.

Si bien los legisladores valoraron que exista un consenso amplio sobre la necesidad de recuperar el crecimiento, reactivar la inversión, crear empleo formal y fortalecer la competitividad tributaria del país, también sostuvieron que el proyecto requiere ajustes para hacerlo más eficaz, fiscalmente responsable y con mayor impacto en la economía real.

Entre las principales propuestas al Ejecutivo se encuentran la reducción gradual del impuesto corporativo hasta un 22%; reemplazar el Crédito al Empleo por un Ingreso Social Garantizado que llegue directamente a los trabajadores formales; establecer una tasa permanente de 12,5% para las Pymes; e impulsar incentivos a la inversión en inteligencia artificial y data centers.

La integrante de la Comisión de Hacienda, María José Gatica, señaló que plantearon rediseñar la franquicia SENCE en vez de eliminarla; avanzar en Sala Cuna Universal; precisar normas medioambientales para dar mayor certeza jurídica; y crear un mecanismo extraordinario de regularización de deudas previsionales antiguas para Pymes y municipios.

Además, la jefa de la bancada RN pidió una señal clara en materia de salud, como es ampliar la cobertura de mamografías gratis para mujeres desde los 40 años en adelante.

El senador Andrés Longton afirmó que Chile necesita volver a crecer, atraer inversión y generar empleo formal. Para eso y el Senado tiene la oportunidad de perfeccionar este proyecto con medidas concretas, responsables y enfocadas en las familias, los trabajadores y las Pymes .

Por su parte, la senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Balladares, enfatizó que las ocho propuestas buscan compatibilizar responsabilidad fiscal con reactivación económica, fortaleciendo la inversión, la formalización laboral y la competitividad del país.

En esa línea, el senador Rojo Edwards sostuvo que estamos disponibles para discutir gradualidades y mecanismos de implementación, pero creemos que el foco debe estar en que los beneficios lleguen directamente a los trabajadores, que las Pymes tengan certezas, que Chile recupere competitividad y que el Estado no frene innecesariamente la inversión .

Finalmente, los senadores de RN reiteraron su disposición a colaborar durante la tramitación del proyecto en el Senado, con el objetivo de construir una agenda de crecimiento, empleo y desarrollo social que permita enfrentar el estancamiento económico y mejorar las condiciones de vida de los chilenos.