Senadores de RN valoraron foco en seguridad y economía en la cuenta de Kast

Chile.- Senadora Gatica apunta a falta de aprendizaje en lo político del ministro Quiroz - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 2 Jun. (ATON) -

Parlamentarios también resaltaron el impulso que se anunció al proyecto de Sala Cuna Universal.

Los senadores de RN valoraron el diagnóstico realizado por el Presidente José Antonio Kast en su primera Cuenta Pública y las medidas anunciadas para enfrentar los principales desafíos del país.

Destacaron especialmente el combate a la delincuencia, el fortalecimiento institucional, la reactivación económica y las iniciativas de apoyo social.

La jefa de bancada, María José Gatica, afirmó que "valoramos el foco en las urgencias reales de las familias chilenas: más seguridad, crecimiento económico y apoyo social concreto".

Y subrayó de manera especial "el impulso a la Sala Cuna Universal, medida que puede cambiarle la vida a miles de mujeres que quieren trabajar, pero que muchas veces no pueden hacerlo por falta de redes de cuidado. Esto no solo apoya a las madres, sino que también fortalece a las familias, abre más oportunidades laborales y ayuda a que Chile vuelva a crecer".

El subjefe, Andrés Longton, precisó que "vimos a un Presidente sereno, firme y transmitiendo confianza, con un mensaje dirigido a todos los chilenos y centrado en las prioridades del país".

Agregó que "la seguridad fue el eje central, destacando las medidas para combatir el crimen organizado, fortalecer el control fronterizo, mejorar los sistemas de inteligencia y entregar mejores condiciones legales, políticas y remuneracionales a las policías".

La presidenta de Renovación Nacional, senadora Andrea Balladares, resaltó el énfasis en dos materias que la colectividad ha definido como prioritarias: seguridad y economía.

"Son importantes el paquete de medidas para fortalecer la lucha contra la delincuencia y el bono de $30 mil por hijo para el 80% de los hogares inscritos en el Registro Social de Hogares. Nos alegra también el anuncio de indicaciones al proyecto de Sala Cuna Universal, una demanda histórica nuestra".

Y la presidenta del Senado, Paulina Núñez, agradeció al Presidente "por haber recogido muchas de las propuestas que, especialmente en materia de seguridad, le presentamos hace algunos días junto al presidente de la Cámara de Diputados".