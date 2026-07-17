Santiago 17 de julio 2026. Anegamiento de la interseccion de cardenal caro y el puente Patronato en Santiago centro Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 17 Jul. (ATON) -

Se mantiene la cifra de tres personas fallecidas y siete heridos producto del sistema frontal que afecta a varias regiones del país.

Senapred informó esta mañana que se mantiene la cifra de tres personas fallecidas y siete heridos producto del sistema frontal que afecta a varias regiones del país.

En un nuevo reporte de la emergencia, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, indicó que en las próximas "vamos a experimentar el peak de precipitaciones".

Acerca de las afectaciones, indicó que "se reportan 466 personas albergadas, la mayoría de ellas producto de las evacuaciones preventivas que se realizaron en diversos asentamientos precarios en la Región Metropolitana".

Añadió que "158 personas están aisladas, la mayoría de ellas en la región de Coquimbo producto de la activación de quebradas en algunas comunas".

"Respecto a la afectación en viviendas, tenemos cinco destruidas, 96 con viviendas con daño mayor, 700 viviendas con daño menor y 330 viviendas con daños en evaluación".

Finalmente, explicó que las principales afectaciones son la acumulación de aguas lluvias, voladuras de techumbres, caídas de árboles e interrupción de rutas.