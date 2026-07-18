Senapred mantiene 4 alertas rojas entre las regiones de Atacama y La Araucanía

Coquimbo, 17 de julio de 2026. Producto del fuerte viento y oleaje que azota el borde costero de Coquimbo, dos embarcaciones resultan varadas en la playa grande de La Herradura. Alejandro Pizarro/Aton Chile - Alejandro Pizarro/Aton Chile

Santiago 18 Jul. (ATON) -

A su vez, la Dirección Meteorológica de Chile emitió una actualización de alarma para la totalidad de la Región de Coquimbo, donde el sistema frontal se prolongará hasta la noche del martes 21 de julio.

El Servicio Nacional de Prevención de Desastres (Senapred) mantiene al momento cuatro alertas rojas entre Atacama y La Araucanía, la más importante en toda la Región de Valparaíso por evento meteorológico.

Asimismo, se declaró alerta roja en las provincias de Limarí y Choapa, Región de Coquimbo, mientras que la Provincia de Huasco, Región de Atacama, está en la misma condición por el mismo motivo.

A estas se suman las comunas de Cauquenes y Parral, en el Maule, por aumento del caudal del río Perquilauquén, y las comunas de Limache, Quintero, Concón y Quillota, Región de Valparaíso, por desborde del río Aconcagua.

A su vez, la Dirección Meteorológica de Chile emitió una actualización de alarma para la totalidad de la Región de Coquimbo, donde el sistema frontal se prolongará hasta la noche del martes 21 de julio.

Los montos de lluvia estimados diariamente para la Región de Coquimbo son los siguientes:

- Sábado 18 de julio: 40 - 50 mm.

- Domingo 19 de julio: 45 - 55 mm.

- Lunes 20 de julio: 40 - 50 mm.

- Martes 21 de julio: 35 - 45 mm.