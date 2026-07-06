Sentencian a presidio perpetuo calificado a violador y femicida de Calbuco

Chile.- Sentencian a 15 años de cárcel a homicida de víctima embarazada en Mulchén - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 6 Jul. (ATON) -

Luis Ignacio Barría González deberá pasar un mínimo 40 años tras las rejas antes de recibir cualquier beneficio, por el delito de violación con femicidio cometido en diciembre de 2022. El condenado estranguló a la víctima después de ultrajarla.

El Tribunal Oral Penal de Puerto Montt sentenció a Luis Ignacio Barría González a presidio perpetuo calificado -mínimo 40 años de cárcel antes de recibir cualquier beneficio-, por violación con femicidio cometido en diciembre de 2022 en la comuna de Calbuco, Región de Los Lagos.

En fallo unánime, el tribunal también aplicó a Barría González las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, por el tiempo de la vida del penado, y la sujeción a la vigilancia de la autoridad por el máximo que establece el Código Penal.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e inclusión en el registro nacional de ADN de condenados.

En el ámbito civil, el tribunal acogió la demanda interpuesta y condenó a Barría González a pagar una indemnización de $1.000.000 por concepto de daño moral, al padre de la víctima.

En el juicio, el tribunal dio por establecido, más allá de toda duda razonable, que en horas de la tarde del 22 de diciembre de 2022, Luis Ignacio Barría González concurrió hasta un lugar campestre y despoblado denominado Las Calizas, cercano al sector de Presidente Ibáñez de la comuna de Calbuco, junto a Lorena Alejandra Cárdenas Díaz, con quien mantenía una relación de carácter sentimental.

"En tales circunstancias, la agredió con golpes con objeto contundente en rostro y cabeza, provocándole una policontusión cerebral con hemorragia subdural y hemorragia subaracnoidea que la dejó inconsciente y sin posibilidad de defensa", señala el fallo.

En dicho contexto, usando de fuerza y aprovechándose de la incapacidad de oponerse de la víctima, el acusado la violó y le dio muerte por asfixia (estrangulamiento). Luego, trasladó el cuerpo de Cárdenas Díaz a un sector de matorrales y maleza donde lo ocultó.