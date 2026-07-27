Sepúlveda cita a sesión urgente por situación de agricultores del norte

Vallenar 21 de julio 2026. Vista general del puente Ananuca del Río Huasco de Vallenar en medio de la emergencia por el sistema frontal. Claudio Lopez/Aton Chile - CLAUDIO LOPEZ/ATON CHILE

Santiago 28 Jul. (ATON) -

La senadora y presidenta de la Comisión de Agricultura, Alejandra Sepúlveda (IND), citó de manera urgente a una sesión extraordinaria para abordar la situación de los agricultores de las regiones de Atacama y Coquimbo tras el sistema frontal que afectó a la zona.

La senadora y presidenta de la Comisión de Agricultura, Alejandra Sepúlveda (IND), citó de manera urgente a una sesión extraordinaria para abordar la situación de los agricultores de las regiones de Atacama y Coquimbo tras el sistema frontal que afectó a la zona.

La parlamentaria explicó que decidió hacer "una citación en carácter urgente y en forma especial a la Comisión de Agricultura que presido, para poder revisar, de primera fuente, qué es lo que está ocurriendo en la zona de catástrofe en el norte del país".

"Hoy día hay un diagnóstico que queremos conocer de parte del Ministro de Agricultura, pero al mismo tiempo, queremos escuchar la voz de los agricultores, tanto individual como organizadamente", indicó la senadora Sepúlveda.

La legisladora detalló que los agricultores afectados, considerando la distancia y dificultades que están enfrentando hoy, "pueden participar presencialmente, como de manera online".

"Lo importante es que puedan exponer cuáles son las complicaciones que hoy día tienen los agricultores y cuáles, sin duda, va a ser la disminución en la rentabilidad de sus productos, de sus rubros producto del temporal", concluyó.