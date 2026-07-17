Sepúlveda critica rol de Quiroz: "No entiende cómo se construyen acuerdos"

Valparaiso, 21 de noviembre 2025. El senador Alejandra Sepulveda ofrece un punto de prensa. Raul Zamora/Aton Chile - RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Santiago 17 Jul. (ATON) -

La parlamentaria aseguró que el ministro de Hacienda carece de experiencia política para liderar la megarreforma y emplazó al Gobierno a fortalecer las negociaciones con figuras de mayor trayectoria.

La senadora independiente Alejandra Sepúlveda (ex FRVS) cuestionó el liderazgo del ministro Jorge Quiroz en la tramitación de la megarreforma, afirmando que carece de experiencia política y que el Ejecutivo erró al encomendarle la negociación. En esa línea, pidió al Gobierno incorporar a ministros con mayor manejo político para destrabar el proyecto.

Yo me quedé con un sabor bien amargo. Primero el que no hayamos podido conversar de una manera distinta y de llegar a un acuerdo en cosas que la evidencia desde el punto de vista de la ciencia económica te plantea, y donde los expertos también te decían, aquí hay un error, aquí hay complicaciones, en términos de la invariabilidad, por ejemplo, o en términos de lo que ocurrió con medio ambiente , dijo la senadora en entrevista con La Tercera.

La exvocera de la campaña presidencial de Jeannette Jara también cuestionó el apuro que Quiroz dio a la megarreforma. Esto de acelerar y acelerar rápidamente sin tener un proyecto que te permita madurar las ideas, mejorar las ideas .

Tuvimos un problema en términos de quién dirigió la negociación. Yo creo que el que dirigió, que viene de la matriz más republicana, como es el ministro Quiroz, es un ministro que no tiene experiencia política , aseguró.

Y agregó que es un ministro que no entiende lo que puede ocurrir, en términos de que, si no tienes una solidez democrática en esto, una amplitud de los distintos sectores .

Y aseguró que hubiese esperado una participación más protagónica del biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado: Yo creo que tiene una tremenda capacidad. Y una capacidad además de moverse muy bien, porque entiende los códigos y sabe cómo se tiene que producir este diálogo. Igual que García Ruminot (ministro de la Segpres). Yo creo que el gobierno se equivocó en quién lideró políticamente esta reforma , aseguró.

Creo que, al gobierno, como estamos en tiempos de fútbol, hace falta que saque de la banca a los jugadores más importantes y que saben de política. Y que los coloque a jugar , aseguró.

La senadora hizo una autocrítica del manejo de la oposición en la megarreforma: Creo que nosotros y la oposición, el hecho de entregar propuestas con distintos énfasis y en distintos tiempos hace que se debilite la negociación , dijo.

Y agregó que yo creo que de eso también tenemos que entender que aquí hoy día jugamos un rol distinto, un rol de propuestas más concretas frente a una idea o a un proyecto de ley que nos está planteando el gobierno .

Hubo una respuesta monolítica de la oposición. O sea, todos votamos como habíamos conversado que íbamos a votar. Nos repartimos, nos coordinamos bien, quienes de cada sector iba a defender las indicaciones, las votaciones separadas. Entonces, desde el punto de vista de lo que ocurrió al final del proceso, sí hubo una coordinación muy fina y que resultó en este resultado, yo diría, muy monolítico de la oposición , cerró.