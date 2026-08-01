Concon, 26 de julio 2026 Estado de Playa La Boca tras el paso del sistema frontal que afecto la zona central Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 1 Ago. (ATON) -

La seremi de Gobierno de Valparaíso, Rosario Pérez, destacó el inicio del pago del Bono de Recuperación para las familias afectadas por el reciente sistema frontal.

La seremi de Gobierno de Valparaíso, Rosario Pérez, destacó el inicio del pago del Bono de Recuperación para las familias afectadas por el reciente sistema frontal, subrayando la rapidez con que el Estado activó los mecanismos de apoyo para llegar oportunamente a quienes sufrieron daños en sus viviendas y enseres.

La vocera regional señaló que "a sólo una semana de la emergencia, 3.742 familias de la región ya disponen en sus cuentas Rut del primer pago del bono de recuperación, gracias a que el gobierno del presidente Kast ha dispuesto este dinero de libre disposición para ir en ayuda rápida de las familias que han sufrido daños de habitabilidad en el reciente temporal. Esperamos llegar a todas las familias de la región que estén en esta situación en los próximos días a través de la ficha fibe".

Asimismo, resaltó que este proceso refleja el compromiso del Gobierno con una respuesta rápida y efectiva frente a las emergencias. "Sabemos que detrás de cada ficha hay una familia que necesita recuperar sus condiciones de vida. Por eso se actuó con sentido de urgencia para que los recursos llegaran lo antes posible a quienes más lo requieren", indicó.

En la Región de Valparaíso, los primeros pagos benefician a 3.742 familias, con una inversión superior a los $3.200 millones. El Bono de Recuperación contempla distintos tramos de acuerdo con el nivel de afectación determinado por la FIBE y constituye una ayuda de libre disposición para apoyar la reposición de enseres y la recuperación de la habitabilidad de los hogares afectados.

La Seremi de Gobierno reiteró el llamado a las familias que aún no han sido encuestadas a colaborar con la aplicación de la FIBE, ya que este instrumento permite identificar los daños y acceder a las ayudas que el Estado ha dispuesto para enfrentar esta emergencia.