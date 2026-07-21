La Serena: Crecida del río Elqui deja toneladas de escombros en la playa

La Serena, 21 de julio de 2026. Escombros y sedimentos se acumularon en las playas de La Serena producto de los aluviones debido a los lluvias de la zona Central del pais Camilo Contreras/Aton Chile - CAMILO CONTRERAS/ATON CHILE

Santiago 21 Jul. (ATON) -

Los equipos municipales y de emergencia deberán desplegar un amplio operativo de limpieza para retirar los residuos acumulados y recuperar el normal funcionamiento del borde costero serenense.

El sistema frontal que afecta a la zona centro norte del país dejó un complejo escenario en el borde costero de La Serena, donde la crecida del río Elqui, producto de las intensas precipitaciones, arrastró toneladas de escombros, ramas, árboles completos y sedimentos que terminaron depositados en la costa.

La emergencia también provocó la inundación de la Avenida del Mar, uno de los principales sectores turísticos de la comuna, donde el agua cubrió parte de la vía y generó dificultades para el tránsito y desplazamiento de las personas.

Entre los elementos que llegaron hasta la costa también se encontraron frutas y verduras, principalmente limones, que fueron recogidos por algunas personas desde la orilla de la playa durante la jornada.

Los equipos municipales y de emergencia deberán desplegar un amplio operativo de limpieza para retirar los residuos acumulados y recuperar el normal funcionamiento del borde costero serenense.

De acuerdo con las estimaciones iniciales, los trabajos podrían extenderse por varias semanas debido a la gran cantidad de material depositado, lo que requerirá maquinaria y personal especializado para despejar completamente el área afectada.