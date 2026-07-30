Sernac lanzó cotizador de precios para las zonas afectadas por los temporales

La Serena, 25 de julio de 2026. Presidente Jose Antonio Kast llega a la serena al sector el Faro para reafirmar el compromiso del gobierno para asignar recursos para reconstruir la region tras el sistema frontal. Alejandro Pizarro/Aton Chile - Alejandro Pizarro/Aton Chile

Santiago 30 Jul. (ATON) -

Esta herramienta gratuita permite realizar búsquedas por región, comuna, categoría, producto y características específicas, facilitando a los consumidores la comparación y cotización de precios de alimentos, artículos de higiene, productos de limpieza y otros insumos de primera necesidad.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) lanzó un Cotizador de Alimentos e Insumos de Emergencia que permitirá apoyar a las personas de las zonas más afectadas por los recientes sistemas frontales registrados en gran parte del país.

Esta herramienta gratuita y disponible en el sitio web de Sernac permite realizar búsquedas por región, comuna, categoría, producto y características específicas, facilitando a los consumidores la comparación y cotización de precios de alimentos, artículos de higiene, productos de limpieza y otros insumos de primera necesidad.

De esta forma, la ciudadanía puede acceder de manera simple y transparente a información que les permita tomar decisiones de consumo más informadas, especialmente en las zonas afectadas por la contingencia climática.

Entre los productos disponibles para cotizar se encuentran alimentos e insumos de primera necesidad, como agua embotellada, harina, arroz, aceite, papel higiénico y otros productos esenciales como pilas.

La directora nacional (S) del Sernac, Carolina González, señaló que "sabemos que enfrentar una emergencia ya implica suficiente preocupación para las familias. Contar con información clara sobre los precios de productos esenciales puede hacer la diferencia al momento de organizar las compras y tener una referencia que les permita enfrentar esta situación con mayor tranquilidad".

En relación a los levantamientos de precios, éstos se comenzaron a realizar desde el 27 de julio pasado y se desarrollarán de manera continua, con excepción de los fines de semana. Esto permitirá observar también el comportamiento de los precios. Las cadenas de supermercados analizadas, de acuerdo a su disponibilidad local, fueron Tottus, Jumbo, Santa Isabel, Lider, Unimarc, Cugat, Eltit, Alvi y Acuenta.

La herramienta fue desarrollada inicialmente para responder a la contingencia climática, con especial énfasis en las regiones afectadas, incluyendo dos comunas por región. No obstante, fue diseñada con un enfoque escalable, que permitirá ampliar progresivamente su cobertura a todo el territorio nacional e incorporar un mayor número de alimentos e insumos de primera necesidad.

Esta iniciativa se suma a otras acciones impulsadas por el Sernac en el marco de la contingencia climática, entre ellas, destaca el monitoreo de precios de productos esenciales en las regiones afectadas por los sistemas frontales, con el objetivo de observar el comportamiento de los valores de mercado y resguardar la transparencia en la comercialización de bienes de primera necesidad.

Como parte de este trabajo, y de manera adicional, el Servicio ya realizó un monitoreo presencial en la Región de Coquimbo, revisando los precios de productos comercializados en supermercados y ferreterías, información que permitirá identificar variaciones relevantes y fortalecer las acciones de vigilancia del mercado en beneficio de las personas consumidoras.

Además, durante esta y las próximas semanas se sumará al monitoreo presencial las regiones de Valparaíso y Atacama.