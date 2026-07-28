Sernac logró más de $30 mil millones en compensaciones para consumidores en 2025

Vina del Mar, 19 de junio de 2025. Personal del ministerio de Transporte y Sernac fiscalizan las condiciones de los buses interprovinciales en el rodoviario. Andres Pina/Aton Chile - ANDRES PINA/ATON CHILE

Santiago 28 Jul. (ATON) -

Mediante Procedimientos Voluntarios Colectivos, acciones extrajudiciales establecidas en la Ley del Consumidor, el servicio obtuvo compensaciones para 4.420.000 consumidores.

Más de $30 mil millones en compensaciones para los consumidores logró el Sernac durante el año 2025 mediante Procedimiento Voluntarios Colectivos (PVC), gestión que fue resaltada durante la cuenta pública participativa del servicio.

Durante la actividad, liderada por la directora nacional (s) del Sernac, Carolina González, destacó que la labor del Sernac se sustentó en cuatro pilares fundamentales, como son la atención usuaria, las labores de fiscalización, la protección a los consumidores e información y educación a la ciudadanía.

También resaltó que en 2025, el Sernac recibió alrededor de 655 mil reclamos y más de 250 mil consultas. Al analizar los reclamos, casi el 50% fueron resueltos de manera favorable para los consumidores.

Además, al revisar los mercados, cinco de ellos concentraron el 74% de los reclamos:

- Retail (22%).

- Mercado financiero (18%).

- Telecomunicaciones (15%).

- Servicios básicos (10%).

- Transporte (9%).

Uno de los aspectos más relevantes de la gestión institucional del Sernac 2025 se refiere a las compensaciones alcanzadas mediante Procedimientos Voluntarios Colectivos (PVC), acciones extrajudiciales establecidas en la Ley del Consumidor (LPC), y que permiten lograr acuerdos en forma rápida cuando hay disposición por parte de los proveedores.

A través de este mecanismo, el Servicio logró más de 30 mil millones de pesos en compensaciones, beneficiando a un universo de alrededor de 4 millones 420 mil consumidores.

Adicionalmente, durante dicho período el organismo interpuso 11 demandas colectivas, asociados principalmente a interrupciones masivas de servicios, incumplimientos en el otorgamiento de créditos y problemas en eventos de alta convocatoria.

Asimismo, el Sernac logró 3 sentencias condenatorias en causas iniciadas en años anteriores y se avanzó en la implementación de 6 acuerdos, logrando compensaciones por más de $6.500 millones, beneficiando a más de 500 mil consumidores.

En paralelo, el organismo interpuso más de mil Juicios de Interés General (JIG) en todo el país, principalmente por infracciones relacionadas con el derecho a recibir información veraz y oportuna, seguridad en el consumo, publicidad no deseada e incumplimientos de las condiciones ofrecidas.

Más de 532 de estas sentencias tuvieron su origen en reclamos presentados por consumidores, lo que demuestra cómo la información que recibe el Sernac se transforman en acciones concretas para proteger sus derechos.

Finalmente, el servicio obtuvo en este período 491 sentencias favorables, logrando alcanzar más de $622 millones en compensaciones para 386 consumidores y multas equivalentes a $1.230 millones.