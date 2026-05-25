Sernac oficia a Subtel por eventual mal uso de prefijos

Santiago 25 de septiembre 2024. Fotografias referenciales de telefonos celulares en el centro de la comuna de Santiago Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 25 May. (ATON) -

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) por eventuales incumplimientos en el uso de los prefijos 809 y 600.

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) por eventuales incumplimientos en el uso de los prefijos 809 y 600.

Según informó el Sernac, se tomó conocimiento respecto a que una o más compañías estarían incumpliendo la normativa para realizar llamadas con comunicaciones masivas no solicitadas y solicitadas.

De acuerdo a los antecedentes, una o algunas empresas de telecomunicaciones "habrían implementado un mecanismo digital que mantendría preseleccionado por defecto el bloqueo del prefijo 809, dificultando que sus clientes reciban comunicaciones de otros operadores".

Esta situación habría afectado "potencialmente los procesos de portabilidad numérica, la libre elección, la información transparente, la competencia y el tratamiento de datos personales de los consumidores, entre otras implicancias".

Debido a esta situación, el Sernac le solicitó a Subtel una serie de antecedentes, entre ellos, si la entidad reguladora está realizando alguna investigación respecto de esta temática, las implicancias jurídicas de estas posibles acciones, si ya ha tomado acciones respecto de las empresas involucradas, entre otros.

Una vez recibida la información, y en caso de existir posibles incumplimientos a la normativa sectorial y a la Ley del Consumidor (LPC), el Sernac podría iniciar acciones individuales o colectivas en contra de las empresas.

Cabe señalar que desde mediados de agosto del año pasado entró en vigencia la resolución de la Subtel, donde se obliga el uso de prefijos determinados para las llamadas comerciales.

La norma establece que si se recibe un llamado de un número con el prefijo 809, lo está contactando una entidad con la que no tiene un vínculo comercial o financiero. En tanto, si es contactado por un número con prefijo 600, se trata de una entidad que sí cuenta con la autorización para llamarle.