Chile.- Servel cerró el ciclo electoral más exigente de su historia

Cronica. Conteo de votos en el Liceo Comercial de Concepcion en elección de Gobernadores Regionales. Foto: Eduardo Fortes/Aton Chile. 24/11/24 - EDUARDO FORTES/ATONCHILE

Santiago 13 May. (ATON) -

En su rendición anual, la presidenta del Consejo Directivo del organismo, Pamela Figueroa, recordó que de 2020 a 2025 fueron organizados 16 procesos electorales.

La presidenta del Consejo Directivo del Servicio Electiral, Servel, Pamela Figueroa, dio cuenta de las principales cifras de su gestión 2025 en el marco de la Cuenta Pública, recalcando que el año pasado marcó el cierre del ciclo electoral más amplio y exigente desde el retorno a la democracia y también la conmemoración de los cien años del organismo.

Pamela Figueroa destacó además el hehco de que "se cumplieron diez años desde que fue publicada en el Diario Oficial la Ley 20.860 que reconoció total autonomía e independencia respecto de los poderes del Estado, fortaleciendo los niveles de integridad de nuestra institución, que es ampliamente reconocido a nivel nacional e internacional".

"Separar a quienes compiten por el poder de quienes organizan las reglas de esa competencia no es un detalle técnico. Es una condición estructural sin la cual la imparcialidad del árbitro y con ella, la confianza ciudadana en el sistema sencillamente no es posible", añadió la responsable del Servel.

También recordó que entre 2020 y 2025, el Servel organizó 16 procesos electorales, con la participación de 41.242 candidatas y candidatos. En total, fueron escrutados 230.959.332 votos emitidos por la ciudadanía en las urnas.

En las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias 2025 se registró la mayor participación electoral en la historia del país, alcanzando un 85,89%, equivalente a 13.478.426 personas que sufragaron, en un proceso con voto obligatorio e inscripción automática.

En cuanto a los partidos políticos, Pamela Figueroa comentó que 2025 se inició con 22 partidos políticos constituidos y culminó con 24 colectividades. Durante ese año, cuatro partidos estuvieron en proceso de formación, de los cuales dos lograron constituirse.

En este periodo, los partidos políticos recibieron aportes por un total de $ 8.641.856.413. De ese monto, un 83% fue financiamiento público y un 17% financiamiento privado. También se fiscalizaron 24 balances anuales de partidos, de los cuales siete fueron aprobados y 17 rechazados por inconsistencias en las contabilidades del año anterior.