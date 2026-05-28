Serviu denuncia a pareja de diputado republicano por subsidio habitacional

Valparaiso, 14 de Abril 2026 En el Palacio de Cerro Castillo, el presidente Jose Antonio Kast llevo a cabo el primer conclave oficialista con presidentes de partidos ligados al gobierno y los respectivos parlamentarios. En la foto el Diputado Alejandro - MANUEL LEMA/ ATON CHILE

Santiago 28 May. (ATON) -

Lo mismo pasó con pareja del exdirector del Serviu regional de Magallanes. Ministro Iván Poduje ordenó denunciarlas, pues omitieron sus relaciones para rebajar sus calificaciones en el RSH y así accedieron a beneficio para familias vulnerables.

El Serviu de Magallanes denunció ante la Fiscalía Regional y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) a Susan Chicuy, pareja del diputado republicano Alejandro Riquelme, representante de esa zona, por supuestamente beneficiarse de un proyecto habitacional del programa Fondo Solidario de Vivienda.

Según informó Emol también fue denunciada Julia López, pareja del anterior director del Serviu regional, Dubalio Pérez, el cual estuvo en ese cargo hasta el 1 de marzo de 2022.

De acuerdo a esta publicación, el ministro de la Vivienda, Iván Poduje, le encargó al director (s) del Serviu de Magallanes, Omar González, presentar los antecedentes a la Fiscalía y al CDE.

Una de las asociaciones de funcionarios hizo la denuncia al secretario de Estado cuando estuvo en la zona.

Las denunciadas no declararon en su Registro Social de Hogares que eran parejas del diputado y del exdirector, con lo que rebajaron sus calificaciones socioeconómicas y después postularon vía reemplazo de personas que dejaron cupos.

El programa está dirigido a quienes integran el 40% de la población más vulnerable del Registro Social de Hogares y con esas omisiones ambas cumplieron con los requisitos necesarios para que las consideraran reemplazos hábiles.

La fiscal jefa de Punta Atenas, Johanna Irribarra, dijo a Emol que "se puede confirmar que en la Fiscalía se recepcionó una denuncia proveniente del Serviu Magallanes relacionada a estos hechos. Hay una investigación abierta a mi cargo, y nos encontramos realizando diligencias para establecer o descartar en definitiva la veracidad de los hechos denunciados".

La modalidad de reemplazo empleada por Susan Chicuy y por Julia López para acceder al programa implica que algunas persona usan los cupos que otras dejan libres por por no cumplir requisitos o por sacar ahorros, luego de que postulan de manera grupal por medio de una entidad patrocinante bajo el sistema del programa DS49.

En los casos investigados, la ex jefa del departamento de Operaciones Habitacionales en el segundo gobierno del Expresidente Sebastián Piñera propuso los nombres de ambas mujeres, y luego firmó las resoluciones que permitieron ingresarlas.