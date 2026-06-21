El SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile luego de un sismo 5,1 en Perú

Valparaiso, 30 de julio 2025 Turistas en el muelle prat de Valparaiso durante amenaza de tsunami en costa de Chile Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 21 Jun. (ATON) -

El movimiento ocurrió en la madrugada de este domingo, con epicentro 88 kilómetros al noreste de la ciudad de Ilo.

Un sismo de magnitud 5,1 se registró durante la madrugada de este domingo en el sur de Perú, y el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de que debido a ese hecho se produzca un tsunami en nuestro país.

El movimiento telúrico ocurrió a las 04:50 horas y tuvo su epicentro 88 kilómetro al noreste de la ciudad de Ilo.

"Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", señaló el SHOA.

Esta información fue difundida por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), a través de un boletín técnico que emitió minutos después del temblor en el vecino país.