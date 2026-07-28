Sichel acusa que alcaldes usan a vecinos como "rehenes" por contribuciones

Santiago 30 de junio 2026. Alcaldes de Nunoa, Colina, Vitacura, Providencia, Melipilla y San Miguel, realizan punto de prensa luego de una reunion con el Ministro Secretario General de la Presidencia, Jose Garcia Ruminot para tramitar proyecto de ley que - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 28 Jul. (ATON) -

El alcalde de Ñuñoa cuestionó la discusión por el financiamiento municipal en medio de la megarreforma y afirmó que algunos jefes comunales defienden el impuesto territorial porque depende de esos recursos para sus presupuestos.

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, cuestionó el debate en torno al financiamiento municipal y acusó que algunos jefes comunales están utilizando a los vecinos como rehenes en la discusión por los recursos provenientes de las contribuciones en medio de la discusión de la megarreforma.

Que se esté usando de rehenes a la gente para negociar plata para los municipios, eso es bien espantoso", comentó el edil ñuñoíno en entrevista con Radio 13c.

Y aseguró que los alcaldes están aprovechando este negocio de ser los mejores lobistas de un impuesto, porque como es un impuesto afecto que (...) llega directo al fondo de una institución en particular. Tiene lobistas transversales que están defendiéndolo con dientes y muelas porque de esto depende su financiamiento"

No me gusta lo que provocó este debate entre los alcaldes, porque provocó una pelea, yo diría, del empresario más salvaje. 'Oiga, cuánto me llega a mi para saber si estoy de acuerdo que se baje la contribución'", criticó

Y declaró que le "encantaría" que los alcaldes de oposición pelearan por "los fondos generales de verdad: ¿por qué el gobierno regional recibe plata sin estar amarrado a un impuesto afecto? ¿Por qué nosotros tenemos que vivir de la contribución, del pago del vecino, y el gobierno regional tiene un fondo asegurado del Estado?".