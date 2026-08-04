Sichel acusa al FA de ser "hijitos de papá" en debate por contribuciones

Santiago 23 de junio 2026. El alcalde de Nunoa, Sebastian Sichel, realiza un punto de prensa en La Moneda. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 4 Ago. (ATON) -

El alcalde de Ñuñoa respaldó la compensación a municipios incluida en la megarreforma y cuestionó a los jefes comunales de oposición, especialmente a Tomás Vodanovic, afirmando que el Frente Amplio aborda la discusión desde la realidad de sus propias familias y no de la mayoría del país.

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel dejó claro que apoyará la propuesta que establece una compensación a los municipios por la exención de contribuciones en la megarreforma y criticó la postura de los jefes comunales de oposición en la discusión y en particular a Tomás Vodanovic (FA).

Si debo apretarme el cinturón para que la gente siga viviendo en Ñuñoa, bienvenido , aseguró Sichel en entrevista con La Tercera.

Y criticó las propuestas presentadas por los alcaldes de oposición: Nos deberían obligar un poco a los alcaldes a ser exigentes. Por eso yo reaccioné tan frontalmente contra esta propuesta de los 100 alcaldes liderados por el alcalde Vodanovic , aseguró.

Y contó que le dije, perdón, pero usted está pidiendo más plata, ya lo subsidia el 65% del Fondo Común Municipal. Maipú recibe 75 mil millones del FCM, más que todo el presupuesto de todo Ñuñoa, sin ninguna exigencia .

Sichel también respaldó que el beneficio de eliminación de contribuciones se aplique sin establecer diferencias entre las personas de 65 años o más que puedan acceder a la medida.

Creo que a los 65 años el Estado nos concede un derecho universal que es a jubilar, no a dejar de trabajar. Esto es una conquista social incluso de sectores de izquierda en el mundo. Como ellos peleaban por la gratuidad universal me parece tan contraintuitivo el argumento respecto a esto , aseguró.

Y apuntó al Frente Amplio, luego que señalaran que el actual ministro de Hacienda Jorge Quiroz saldría beneficiado con esta ley.

Me pasa con el Frente Amplio que son todos niñitos de elite, lo voy a decir bien duro. Claro, piensan en la situación de sus papás, que es el 0.01% de la vida, el papá de (Gonzalo) Winter, el papá de Vodanovic. Tienen un problema A que es como el 1% de la población , señaló al respecto.

Y repasó al alcalde Vodanovic por el desarrollo de la discusión de la compensación, en la que -aseguró- ha tomado una postura de candidato presidencial .

Tengamos una discusión en serio, pero no tratemos de sacar las castañas con la mano del gato, aprovechando las circunstancias políticas para ver cómo voy ahí, en esta reforma, y se saca un poquito más plata para mí, porque eso no es serio , señaló Sichel.

Y aseguró que Vodanovic ya es candidato presidencial. Por supuesto, porque asumió el liderazgo de un grupo de alcaldes de su sector, no transversal. Aquí no conversó con el resto, él decidió yo voy a darle una pelea al gobierno desde el día uno y por entonces ya es tomar una posición no de alcalde, sino una posición de líder de un sector .

Él está pegando un manotazo sobre un factor que tiene que ver la compensación por la contribución. Y por lo tanto, no es una pelea sobre presupuesto municipal, sino una pelea sobre cómo le sigo sacando más a otros cuando ya le saco el 65% , finalizó.