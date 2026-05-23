Sichel afirma que fusionar ministerios causaría más ahorro que recortes en Salud

Santiago 6 de mayo 2025. El alcalde de Providencia, junto a otros ocho jefes comunales, anuncia la creacion de la primera Red Chilena de HUBs Municipales Javier Salvo/Aton Chile - JAVIER SALVO/ATON CHILE

Santiago 24 May. (ATON) -

El alcalde de Ñuñoa criticó la reducción de recursos en áreas sociales y apuntó al gasto del aparato estatal.

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, cuestionó la estructura actual del Gobierno y llamó a fusionar ministerios como una forma de reducir el gasto estatal sin afectar áreas sensibles como salud y educación.

Durante una entrevista con radio Bio Bío, el jefe comunal aseguró que el país mantiene una cantidad excesiva de carteras ministeriales, situación que, a su juicio, genera problemas de coordinación dentro del Ejecutivo.

Esa idea de tener 25 ministros en Chile es una chifladura (...) Hay que volver a los 18 ministerios urgentemente , afirmó.

En la misma línea, Sichel criticó los recortes presupuestarios en sectores sociales y respondió a recientes declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien sostuvo que a veces uno con menos recursos hace más .

Frente a ello, el alcalde señaló que Tratar de recortar o provocar ahorros en el déficit por gasto social es un error grave. Si el consejo es que hagamos más con menos, yo diría mejor que lo haga el gobierno y que corte ministerios .

Sichel además insistió en que el principal foco de ahorro debería estar en la estructura administrativa del Estado y no en servicios esenciales para la población.

El verdadero ahorro en Chile está en la burocracia del Estado central y ahí he visto poco interés de reducir el gasto. Le diría al ministro Quiroz que se apure porque si fusionara ministerios, ahorraría mucho más que recortando los gastos en salud , sostuvo.

Finalmente, el alcalde aseguró que la existencia de numerosas carteras provoca problemas, descoordinación, contradicciones entre ellos , insistiendo en la necesidad de reorganizar el aparato estatal para optimizar recursos públicos.