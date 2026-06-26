Sichel: "No hay que tenerle miedo a usar toda la fuerza del Estado

Archivo - Chile.- Alcalde Sebastián Sichel: Es mentira que sólo los ricos pagan contribuciones - JAVIER SALVO/ATON CHILE - Archivo

Santiago 27 Jun. (ATON) -

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, respaldó el llamado de diversos jefes comunales de tener presencia militar en las calles en labores de seguridad.

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, respaldó el llamado de diversos jefes comunales de tener presencia militar en las calles en labores de seguridad.

En conversación con Agricultura, Sichel, a raíz de los últimos delitos donde han estado involucrados menores de edad, sostuvo que se debe "dejar de tener regímenes abiertos para menores infractores de ley que cometen delitos violentos".

"El Estado tomó una decisión, muy influida en su tiempo por esta cultura del Frente Amplio como del buenismo social, pensando que la rehabilitación tenía que ser fuera de recintos cerrados y lo que está pasando es que no solo no se rehabilitan sino que lo que están pagando los costos de la falla son las familias", añadió.

Por otro lado, el jefe comunal señaló que "hoy día, la verdadera amenaza del Estado de Chile, y lo hablaba con Christopher White (alcalde de San Bernardo), es que los narcos se tomen el control del territorio. ¿Quién manda en el territorio, el Estado, el municipio o el narco? .

Yo no le tengo ni un miedo -en territorios determinados- a usar las herramientas que el Estado tiene para proteger a los ciudadanos, entre las cuales encuentro a los militares , indicó Sichel.

En esta línea, afirmó que "a esta altura, quirúrgicamente, sí creo que en ciertos puntos críticos ( ) no hay que tenerle miedo a usar toda la fuerza del Estado y eso incluye a los militares , afirmó.

La autoridad mencionó que "si renunciamos a esa capacidad, lo que nos queda son carabineros, donde no tenemos dotación suficiente, y los municipios con unos guardias municipales que tienen las manos peladas".

Creo que tenemos que tener facultades legales en el Estado para decir que no en todo el territorio, pero en determinado lugar de San Bernardo, sí, militares podrían ingresar, y eso requiere que el gobierno haga cambio legislativo , sentenció.