Sigue la preemergencia ambiental en la RM: Restricción vehicular para camiones

Santiago, 14 de junio de 2026. Preemergencia ambiental en la Region Metropolitana. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 15 Jun. (ATON) -

Los vehículos de transporte de carga con sello verde tendrán restricción dentro del anillo de Américo Vespucio para patentes terminadas en 2 y 3. La medida rige entre las 10 y 18 horas. Fuera del anillo, no pueden circular patentes terminadas en 6-7-8-9-4-5.

La Delegación Presidencial prorrogó la preemergencia ambiental en la Región Metropolitana para este lunes 15 de junio, debido a las condiciones atmosféricas adversas previstas para la capital.

Ayer, las estaciones de medición de Pudahuel y Cerro Navia registraron niveles de preemergencia durante todo el día, mientras que las estaciones de Cerrillos, El Bosque y Parque O'Higgins se mantuvieron en alerta ambiental.

Este lunes, la restricción para vehículos con sello verde afecta a patentes terminadas en 8 y 9, entre las 7:30 y 21 horas.

Además, todos los vehículos menores sin sello verde no podrán circular dentro del anillo Américo Vespucio, en tanto que fuera del anillo la restricción afectará a las patentes 6-7-8-9-0-1.

En tanto, los vehículos de transporte de carga con sello verde tendrán restricción dentro del anillo de Américo Vespucio para patentes terminadas en 2 y 3. La medida rige entre las 10 y 18 horas. Fuera del anillo, no pueden circular patentes terminadas en 6-7-8-9-4-5, lo mismo para los buses de transporte privado.

La medida fue adoptada luego de la recomendación realizada por la Seremi de Medio Ambiente de la Región Metropolitana, con el objetivo de resguardar la salud de la población. Hasta la fecha se han decretado 13 alertas ambientales y tres preemergencias en la RM.

Entre las restricciones vigentes se encuentra la prohibición de utilizar calefactores a leña y derivados de la madera, incluidos pellets, en toda la región.

La fiscalización estará a cargo de equipos de la Seremi de Medio Ambiente en coordinación con municipios y Carabineros.

En tanto, el Ministerio de Educación sugiere que, en los días de alerta ambiental, las clases de educación física no se suspendan, sino que se modifique la intensidad de sus actividades, idealmente realizándolas bajo techo.

Finalmente, continúa prohibida la realización de quemas agrícolas, restricción que permanece vigente entre el 1 de marzo y el 31 de octubre.