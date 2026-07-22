Sigue suspensión de clases en comunas de Atacama, Coquimbo Valparaíso y RM

Vallenar 21 de julio 2026. Vista general del puente Maitencillo del Río Huasco de Vallenar en medio de la emergencia por el sistema frontal. Claudio Lopez/Aton Chile - CLAUDIO LOPEZ/ATON CHILE

Santiago 22 Jul. (ATON) -

Esta medida se aplicará en todos los establecimientos educacionales públicos y privados, que imparten los niveles de educación parvularia, básica y media.

El Ministerio de Educación informó que las comunas de la Región de Valparaíso continental seguirán con suspensión preventiva de clases para este miércoles 22 de julio, debido a los efectos del sistema frontal que ha afectado la zona en los últimos días.

Quedaron excluidas de esta medida las comunas de Rapa Nui y Juan Fernández, que desarrollarán sus actividades educacionales con normalidad.

Además, este miércoles 22 de julio también se suspenderán las clases en Tierra Amarilla, Región de Atacama, y en las comunas de San José de Maipo, Tiltil y Melipilla en la Región Metropolitana.

Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto por las autoridades, durante esta jornada también estarán suspendidas las actividades lectivas en las 15 comunas de la Región de Coquimbo y en la Provincia de Huasco, en la Región de Atacama.

Esta medida se aplicará en todos los establecimientos educacionales públicos y privados, que imparten los niveles de educación parvularia, básica y media.