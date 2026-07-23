Sigue suspensión de clases en todas las comunas de la Región de Coquimbo

La Ligua, 21 de julio 2026. Crecida del rio La Ligua provoca danos en uno de los caminos que une la comuna de La Ligua con la localidad de Valle Hermoso, producto de los sistemas frontales que afecta a la zona centro norte del pais. Raul Zamora/Aton Chile - RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Santiago 23 Jul. (ATON) -

En tanto, el último balance de Senapred mantuvo la cifra de 13 personas fallecidas y cuatro desaparecidas con presunta desgracia, entre las regiones de Atacama y La Araucanía. Además, el estado de catástrofe se extendió a la comuna de Tierra Amarilla, en Atacama.

El Ministerio de Educación anunció que las clases se mantendrán suspendidas este jueves 23 y mañana viernes 24 de julio en las 15 comunas de la Región de Coquimbo, debido a las dificultades generadas producto del sistema frontal que afectó el Norte Chico durante los últimos días.

En el caso de la Región de Atacama, la misma medida se aplicará en la comuna de Tierra Amarilla y la Provincia del Huasco (comunas de Huasco, Vallenar, Freirina y Alto del Carmen).

En todas estas zonas, la suspensión de clases se aplicará en establecimientos públicos y privados, en los niveles de educación parvularia, básica y media.

AFECTACIONES

En tanto, el último balance de Senapred mantuvo la cifra de 13 personas fallecidas y cuatro desaparecidas con presunta desgracia, entre las regiones de Atacama y La Araucanía.

Además, 3.532 personas se encuentran damnificadas, 1.553 permanecen albergadas y 61.557 están aisladas, principalmente en las regiones de Atacama y Coquimbo.

También reportó 150 viviendas destruidas, 3.750 con daño mayor, 22.030 con daño menor y 3.121 en evaluación por parte de los organismos locales.

Finalmente, el estado de catástrofe se extendió a la comuna de Tierra Amarilla, que se suma a la Provincia de Huasco, en Atacama, y a la Región de Coquimbo. Paralelamente, el Gobierno declaró zona de catástrofe entre las regiones de Atacama y Los Ríos, condición distinta al estado de excepción, con el fin de facilitar la entrega de ayuda.