SII explica ante Comisión de Economía cobro de IVA a sitios de apuestas online

Valparaiso, 4 de mayo 2026 El director del Servicio de Impuestos Internos, Jorge Trujillo, durante la comisión de Hacienda Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 10 Jun. (ATON) -

El director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Jorge Trujillo, explicó, ante la Comisión de Economía del Senado, sobre el pago de IVA de sitios de apuestas online extranjeros que presten servicios en Chile.

El director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Jorge Trujillo, explicó, ante la Comisión de Economía del Senado, sobre el pago de IVA de sitios de apuestas online extranjeros que presten servicios en Chile.

En la instancia, Trujillo señaló que la resolución establece la habilitación para que estas actividades puedan cumplir con el IVA adeudado.

El director del SII afirmó que al organismo no le corresponde pronunciarse sobre la licitud de estas plataformas, sino que aplicar las normas para los cobros. Además, mencionó que existe evidencia respecto a que han podido operar y corresponde el cobro de los impuestos.

Cabe señalar que la resolución del SII establece un sistema de inscripción y fija un mecanismo para que plataformas sin domicilio ni residencia en Chile que prestan servicios de apuestas, juegos de azar, casinos y análogos o conexos, en línea o a través de plataformas digitales, paguen los impuestos correspondientes por sus operaciones realizadas en el país.

Una vez inscritas en el sistema, las plataformas que hayan prestado servicios durante los últimos 36 periodos tributarios deberán pagar el IVA correspondiente adeudado, a través de F129 o formulario IVA Digital.