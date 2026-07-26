Sistema frontal en centro-sur deja 20 personas aisladas en San Clemente

Chile.- Balance: 104.271 personas aisladas y 155.000 sin agua en Coquimbo y Atacama - Alejandro Pizarro/Aton Chile

Santiago 26 Jul. (ATON) -

En la comuna de Pelarco, en tanto, cinco personas fueron evacuadas de manera preventiva por la crecida del río Lircay en el sector Gomeros Sur, donde dos viviendas permanecen en evaluación por la amenaza del cauce.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó este domingo un nuevo balance sobre el sistema frontal que afecta a la zona centro-sur de Chile, con al menos 20 personas aisladas y afectaciones en el suministro eléctrico y de telecomunicaciones en distintas regiones.

Según el organismo, la emergencia mantiene aisladas a 20 personas en la comuna de San Clemente, Región del Maule, debido al corte de un camino rural provocado por el aumento del caudal del estero Tricahue.

En la comuna de Pelarco, en tanto, cinco personas fueron evacuadas de manera preventiva por la crecida del río Lircay en el sector Gomeros Sur, donde dos viviendas permanecen en evaluación por la amenaza del cauce.

En materia habitacional, se reportan diez viviendas con daño menor en la Región de Los Ríos: dos en Valdivia, una en Lanco, dos en Los Lagos, cuatro en Paillaco y una en Futrono.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó 3.162 clientes sin suministro eléctrico en las ocho regiones incluidas en el balance. La Araucanía concentra la mayor cantidad de afectados, con 1.323 clientes, seguida por la Región Metropolitana (726), Los Ríos (505), Valparaíso (277) y Maule (256).

La SEC precisó que estas interrupciones no necesariamente están vinculadas al sistema frontal y que el 99,8% de los clientes del país mantenía suministro normal.

En telecomunicaciones, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) reportó 812 sitios caídos, con La Araucanía a la cabeza (226), seguida de Biobío (192) y Valparaíso (171).

Ante esta situación se activó el roaming automático nacional en las regiones afectadas, con excepción de la Metropolitana, además de disponerse un carro móvil de telecomunicaciones en Vichuquén.

Por su parte, la Dirección General de Aguas (DGA) señaló que, de su Red Hidrométrica Nacional, un 94% de las estaciones (1.291) se mantienen operativas con transmisión en línea, mientras que 86 estaciones -el 6% restante- están fuera de servicio por problemas asociados al evento meteorológico.

Senapred dispuso el cierre preventivo de distintas áreas silvestres protegidas: en la Región Metropolitana, los sectores El Yeso y El Morado permanecerán cerrados, y en el Parque Cordillera solo estarán habilitadas las rutas de senderos de baja exigencia.

En las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) cerró sus reservas y parques.

También se registraron cierres de rutas por riesgo de inundación y remoción en masa: en San José de Maipo se mantiene cerrado el camino hacia Baños Morales por la activación de la quebrada Las Amarillas.

En O'Higgins hay cierres en San Fernando, Pichilemu, Litueche y La Estrella; en Biobío se cerraron preventivamente pasos en Los Ángeles y Nacimiento por el aumento de caudales; y en Panguipulli, Región de Los Ríos, Carabineros instaló señalización en la ruta T-29 tras la aparición de un socavón en el sector de Neltume.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) mantiene además avisos por precipitaciones, tormentas eléctricas, granizo y fuertes ráfagas de viento, incluyendo un pronóstico de posible desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas en sectores de Los Ríos y Los Lagos durante la jornada de este domingo.

Senapred mantiene alerta roja en las comunas de Molina y Curicó por riesgo de desborde, además de alertas amarillas y tempranas preventivas en distintas zonas del país.