Sistema frontal: Codina agradece a alcaldes por trabajos preventivos

Santiago, 21 de julio de 2026. Lluvia durante este dia martes en la Region Metropolitana. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 22 Jul. (ATON) -

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, destacó los trabajos que se realizaron en diversas comunas de la capital previo a la llegada del sistema frontal.

El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, destacó los trabajos que se realizaron en diversas comunas de la capital previo a la llegada del sistema frontal.

En conversación con Desde la Redacción de La Tercera, Codina afirmó que todo el trabajo que se ha realizado de prevención se nota en la región. La gente creo que vio al gobierno muy compenetrado también a través de la Delegación Presidencial con los municipios .

"Hicimos un trabajo preventivo con las municipales", añadió y agradeció a los alcaldes y alcaldesas "que en la práctica supieron entender la gravedad de la situación que podíamos enfrentar, y que nos permitió trabajar en conjunto, solo pensando en cómo hacer que las personas no sufrieran las inclemencias de este sistema frontal".

La autoridad apuntó a problemas de infraestructura. La inversión en infraestructura genera el compromiso de recursos cuantiosos, sabiendo que vivimos en un país que también tiene grandes necesidades en distintos ámbitos , indicó.

En ese sentido, sostuvo que "aquí lo que hay es una discusión, que tiene que darse entre tomadores de decisiones y quienes destinan esos recursos para efectos de poder priorizar una u otras inversiones, y lo más importante también es la acción preventiva".

Por otro lado, la autoridad regional comentó sobre el rescate de los tres jóvenes que estaban desaparecidos en el Cajón del Maipo y detalló que el helicóptero de Carabineros logró llegar a Termas del Valle de Colina .

"Nosotros sostuvimos una reunión hasta largas horas de la noche con los equipos del GOPE y de la PDI, todo también bajo instrucciones del Ministerio Público que está desarrollando una investigación al respecto, y en este minuto acaban de rescatar con vida a las tres personas", indicó.

Y añadió que "ya está bajando uno de ellos en helicóptero, así que estamos muy contentos. El Presidente de la República, que estuvo monitoreando también la situación anoche, conversó conmigo y ahora acabo de reportarle. Así que estamos felices de que estas personas estén en buenas condiciones".