Sistema frontal ha dejado 206 damnificados y 1.284 personas aisladas

La Serena, 20 de julio de 2026. En la tarde noche de ayer domingo se produce en la localidad rural de Islon en La Serena un grave aluvion producto del aumento y crecida de las quebradas. Alejandro Pizarro/Aton Chile - Alejandro Pizarro/Aton Chile

Santiago 1 Ago. (ATON) -

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) realizó un balance sobre el sistema frontal que afecta a las regiones entre Valparaíso y Los Lagos.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) realizó un balance sobre el sistema frontal que afecta a las regiones entre Valparaíso y Los Lagos.

De acuerdo al organismo, se reportan 206 damnificados, 82 albergados y 1.284 aislados. Además, tres personas han resultado lesionadas.

En cuanto a las viviendas, se informan de 9 destruidas, 86 están con daño mayor, 919 con daño menor y 549 se encuentran en evaluación.

La directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, detalló que "hemos realizado un monitoreo permanente a las zonas afectadas por el sistema frontal, con especial foco entre las regiones de Maule y Biobío, las que serán afectadas este fin de semana por un nuevo evento meteorológico que, según la DMC, vendrá acompañado con precipitaciones moderadas a fuertes .

"También, se encuentra vigente el aviso de la Dirección Meteorológica que indica el desarrollo de nubes que podrían generar tornados entre La Araucanía y Los Lagos, como también la probabilidad de trombas marinas entre las regiones del Maule y Los Ríos", indicó.

Por otro lado, la directora del Senapred indicó que el monitoreo de las novedades de emergencia de sur a norte indica que en la región de Los Lagos se mantiene con alerta roja la comuna de San Pablo, por desborde de del río Bueno, reportándose 300 personas aisladas en el sector, dos personas damnificadas y una vivienda destruida".

En la región de Los Ríos, "se mantiene con alerta roja en las comunas de Valdivia, Los Lagos y La Unión por desborde. Además, continúan con altas precipitaciones, registrándose desbordes de ríos que dejaron rutas intransitables y la caída de un puente en la comuna de Panguipullí, para el cual personal municipal ya trabaja en el lugar".

En la región de la Araucanía, "las mayores afectaciones se han manifestado en las comunas de Angol, Teodoro Schmidt y Victoria, con afectación a personas, remoción en masa, deslizamientos, socavones y crecidas de ríos".

En la región de Biobío, se reporta "interrupción de diversas rutas debido a nieve, crecida de ríos y remociones en masa en las comunas de Los Ángeles, Alto Biobío, Nacimiento, Mulchén, Santa Juana y Curanilahue .

En la región de Ñuble, se han registrado "remociones en masa, las que han afectado rutas en Cuelemo, Cobquecura, Niquen, San Carlos, San Fabián, Quillón y Chillán Viejo , mientras que en la región de O Higgins se han presentado cierre de rutas por remoción en masa y anegamientos en la comuna de Marchihue, y cierre preventivo por crecida en la comuna de Machalí".

En tanto, en la Región Metropolitana, "la Ruta G-21 y G-251 en la comuna de Lo Barnechea se encuentra con tránsito con precaución".