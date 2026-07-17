Publicado 17/07/2026 06:07

Sistema frontal: Gobierno confirmó 3 fallecidos en Negrete, Temuco y Cerro Navia

Penco, 16 de julio de 2026 Pescadores del sector Cerro Verde Bajo, intentan rescatar sus botes que son arrastrados por la la marea que ingreso hasta la calle. Carlos Acuna/Aton Chile
Penco, 16 de julio de 2026 Pescadores del sector Cerro Verde Bajo, intentan rescatar sus botes que son arrastrados por la la marea que ingreso hasta la calle. Carlos Acuna/Aton Chile - CARLOS ACUNA/ATON CHILE

Santiago 17 Jul. (ATON) -

Presidente José Antonio Kast se trasladará hoy a las comunas de Penco y Tomé, en la Región del Biobío para evaluar en terreno los daños, y posteriormente viajará a la Región del Maule.

El biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, confirmó anoche en Senapred que se han registrado tres víctimas fatales a consecuencia del sistema frontal que afecta a varias regional del país.

La primera víctima es un trabajador de 52 años impactado por un árbol en labores de despeje en la Ruta Q-180, en la comuna de Negrete, región del Biobío; la segunda es un hombre de 61 años que cayó desde el techo de su vivienda en Temuco, en La Araucanía, y la tercera es una persona que sufrió una descarga eléctrica en un paradero de la comuna de Cerro Navia, Región Metropolitana.

"Ante estas situaciones, junto con dar las condolencias a sus familiares, quiero reiterar un llamado muy claro a todas las personas que se encuentran en las regiones afectadas por este sistema frontal: Hoy, una de las principales herramientas que tenemos para enfrentar esta emergencia es el autocuidado y el cumplimiento de las instrucciones que entreguen las autoridades", señaló Alvarado.

En ese sentido, añadió que "la mejor forma de enfrentar esta emergencia es trabajando juntos y actuando a tiempo. Es importante que la ciudadanía se informe a través de los canales oficiales y pueda dar respuesta oportuna a los llamados que haga la autoridad de manera preventiva".

También confirmó que el Presidente José Antonio Kast se trasladará hoy a las comunas de Penco y Tomé, en la Región del Biobío para evaluar en terreno los daños, y posteriormente viajará a la Región del Maule.

Por su parte, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, informó que además de los tres fallecidos, se han registrado cinco personas lesionadas y 76 damnificadas principalmente en las regiones del Maule, Biobío y La Araucanía.

Asimismo, informó que hay 231 personas albergadas, la mayoría tras evacuaciones preventivas efectuadas en la Región Metropolitana, además de cuatro viviendas destruidas, 18 con daño mayor, 271 con daños menores y otras 123 con daños que están siendo evaluados por equipos municipales.

Finalmente, reiteró que el Ministerio de Educación mantiene las clases suspendidas para este viernes entre las regiones de Atacama y La Araucanía.

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