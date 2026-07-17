Sistema frontal: Recuerdan deberes de empresas para proteger a trabajadores

Penco, 16 de julio de 2026 Pescadores del sector Cerro Verde Bajo, intentan rescatar sus botes que son arrastrados por la la marea que ingreso hasta la calle. Carlos Acuna/Aton Chile - CARLOS ACUNA/ATON CHILE

Santiago 17 Jul. (ATON) -

El Ministerio del Trabajo y el ISL reforzaron las obligaciones de los empleadores frente al temporal y recordaron que los trabajadores pueden interrumpir sus labores si enfrentan un riesgo grave e inminente.

Ante el avance del sistema frontal, el Ministerio del Trabajo y el Instituto de Seguridad Laboral (ISL) recordaron que las empresas están obligadas a resguardar la vida y salud de sus trabajadores. Además, recalcaron que, si existe un riesgo grave e inminente, las personas pueden interrumpir sus labores y ponerse a resguardo.

En ese contexto, ambas instituciones difundieron una serie de recomendaciones dirigidas a los empleadores para enfrentar la emergencia, que incluyen medidas de prevención, resguardo de las instalaciones, evaluación de riesgos, protección de trabajadores expuestos y protocolos de evacuación y retorno seguro:

1. Preparación: monitoreo permanenteLa empresa debe monitorear en forma permanente los pronósticos oficiales (Meteochile, Senapred), ya que las condiciones pueden cambiar.

2. Riesgos identificadosLa empresa debe evaluar con especial atención los sectores expuestos y centros de trabajo en terreno: lluvia, viento, nieve e inundaciones.

3. Acción oportunaLa empresa debe reprogramar actividades no esenciales, restringir accesos peligrosos y entregarte los elementos de protección personal adecuados.

4. Instalaciones al díaSi se trata de una faena o instalación en un entorno al aire libre, la empresa debe revisar techumbres, canaletas, acequias e instalaciones eléctricas antes de que llegue el temporal.

5. Plan de emergencia listoAntes del evento, la empresa debe definir roles, rutas de evacuación y zonas seguras, y asegurarse de que todo el equipo las conozca.

6. Comunicación al díaDurante el evento, tu empresa debe informarte de inmediato cualquier cambio en las condiciones o en las medidas adoptadas.

7. Más resguardo para grupos vulnerablesSi trabajas a la intemperie, o eres parte de un grupo de mayor vulnerabilidad (condición de salud, embarazo, discapacidad o tercera edad), tu empresa debe adaptar tus condiciones de trabajo para protegerte. ¿Estás en esta situación? Coméntalo con tu jefatura o el Comité Paritario para que se ajusten tus condiciones de trabajo.

8. Rutas segurasLa empresa debe evaluar caminos, transporte y condiciones de seguridad de tu traslado, y reprogramarlo si el riesgo es alto.

9. Freno a tiempoSi hay un riesgo grave e inminente, tu empresa debe suspender la actividad, informar el riesgo y evacuar si corresponde.

10. Regreso seguroAntes de retomar las actividades, la empresa debe verificar que instalaciones, accesos y servicios básicos estén seguros.

11. Mejora continuaTras el evento, la empresa debe registrar lo ocurrido y actualizar sus procedimientos de emergencia.

Finalmente, el Ministerio del Trabajo y el Instituto de Seguridad Laboral recordaron que, si un trabajador enfrenta un riesgo grave e inminente para su vida o salud y la actividad no es suspendida por el empleador, tiene derecho a interrumpir sus labores y ponerse a resguardo. Para conocer más detalles sobre estas medidas y otras recomendaciones, las autoridades invitaron a consultar la información disponible en el sitio web oficial del ISL.