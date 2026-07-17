SNA hace positivo balance de primeras horas del temporal, pero mantiene alerta

Santiago, 14 de julio de 2026. El Presidente de la Republica, Jose Antonio Kast, acompañado del ministro de Transportes, Telecomunicaciones y Obras Publicas, Louis de Grange, y la directora de Senapred, Alicia Cebrian, inspecciona las medidas - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 17 Jul. (ATON) -

"Por ahora, el balance es bastante tranquilizador, en el sentido de que no hemos visto ningún daño en la producción de alimentos. No hemos visto ningún daño importante en la producción agrícola", recalcó Antonio Walker. No obstante, advirtió que "no hay que bajar la guardia".

La Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) hizo un positivo balance de la situación del agro por la primera jornada del sistema frontal, aunque se mantiene en alerta ante el desarrollo del fenómeno climático.

En declaraciones a El Mercurio, el presidente de la SNA señaló que "de acuerdo con el monitoreo realizado junto a nuestros gremios asociados desde Atacama hasta Los Lagos, el sistema frontal no ha provocado, hasta ahora, daños de consideración en la producción agrícola".

"Los reportes dan cuenta principalmente de árboles caídos, cortes de suministro eléctrico, algunos canales y esteros desbordados, daños puntuales en caminos rurales y afectaciones menores a viviendas. Sin embargo, no se registran impactos relevantes en los predios agrícolas", añadió.

"Los mayores efectos se concentran en las zonas costeras de Biobío y La Araucanía, con daños en infraestructura cercana al mar, caída de árboles y cortes de caminos. En los valles interiores, la actividad agrícola ha resistido relativamente bien y no se reportan daños productivos de consideración", agregó Walker.

También indicó que en Maule y Ñuble se registraron desbordes de canales y esteros, además de anegamientos puntuales, pero hasta ahora no existen afectaciones agrícolas relevantes", y que el sistema frontal ha estado "más tranquilo en la Región Metropolitana, Valparaíso, Coquimbo y Atacama".

"Por ahora, el balance es bastante tranquilizador, en el sentido de que no hemos visto ningún daño en la producción de alimentos. No hemos visto ningún daño importante en la producción agrícola", recalcó.

No obstante, el exministro de Agricultura advirtió que "no hay que bajar la guardia" en el sector, puesto que este viernes sería el día con mayor concentración de precipitaciones en distintas regiones del país.

"En estas primeras horas del temporal, el suelo ha podido absorber esa cantidad de agua que ha caído y, lo que esperamos en las próximas horas, es que el agua empiece a escurrir con mayor velocidad", explicó

"Vemos los esteros que han subido, algunas asociaciones de canalistas nos han reportado que los canales están bastante saturados. Entonces, en las próximas 72 horas debería ser el peak de este río atmosférico, por lo tanto, no debería disminuir la preocupación y el llamado fundamental es la prevención", cerró Walker.