Sobreestimó producción: Bimistro Mas afirma que "Codelco está fuera de control"

Santiago, 20 de Abril de 2026. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, en su calidad de delegados del Presidente de la República, junto a los integrantes del directorio de Codelco participan en la junta - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 21 May. (ATON) -

"Lo llevamos advirtiendo desde el 11 de marzo. Codelco está fuera de control. En el Gobierno del Presidente Kast tenemos el deber de recuperar la transparencia y decirles la verdad a los chilenos. Ese es el mandato a los nuevos directores", señaló Mas en su cuenta de X.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, afirmó que "Codelco está fuera de control" luego que la cuprera estatal reconociera ayer una sobrestimación en la producción de 2025, junto con informar el despido de un ejecutivo.

"Lo llevamos advirtiendo desde el 11 de marzo. Codelco está fuera de control. En el Gobierno del Presidente Kast tenemos el deber de recuperar la transparencia y decirles la verdad a los chilenos. Ese es el mandato a los nuevos directores", señaló Mas en su cuenta de X.

Ayer, a través de un comunicado, la estatal informó que el directorio tomó conocimiento de la auditoría que investigó una denuncia sobre eventuales irregularidades en el reconocimiento y reporte de producción anual de toneladas métricas de cobre fino (tmf) del año pasado.

"La auditoría concluyó que hubo desviaciones en la aplicación de normas internas asociadas al reconocimiento de producción, en específico, en 20 mil tmf contenidas en óxidos de División Chuquicamata y 6.875 tmf contenidas en arsenito de calcio de División Ministro Hales, equivalentes en su conjunto aproximadamente al 2% de la producción propia de Codelco informada para el año", indicaron.

Desde Codelco señalaron que la investigación determinó que "estos materiales requerían procesamiento posterior, no cumplían cabalmente las condiciones exigidas por la normativa interna para ser considerados productos terminados, y debieron mantenerse registrados como productos en proceso".

De esta manera, se identificaron incumplimientos normativos, uso improcedente de normas de excepción y deficiencias en aprobaciones obligatorias, así como efectos sobre el cálculo de metas e incentivos corporativos.

Tras los hallazgos, "no se han identificado efectos negativos que hagan necesario modificar los estados financieros auditados de la Corporación al 31 de diciembre de 2025".

La auditoría interna estableció además responsabilidades individuales respecto de un grupo de siete ejecutivos y un exejecutivo, de Casa Matriz y las divisiones Chuquicamata y Ministro Hales.

Ante esta situación, se desvinculó a un ejecutivo y se establecieron amonestaciones en contra del resto de los profesionales involucrados. Además, se instruyó la revisión y actualización de la normativa interna relativa a los reportes de producción, incorporando estándares y mejores prácticas internacionales.

Asimismo, como consecuencia de la corrección de los volúmenes de producción reportados se deberá "recalcular los incentivos variables asociados a dichos indicadores".

Finalmente, el directorio de la Corporación presentará una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue la eventual existencia de eventuales delitos.