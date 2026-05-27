Socialistas acusan polémica artificial y cortina de humo en AC contra Grau

Santiago, 8 de mayo de 2026. Bancada del Partido Socialista entrega carta en la oficina de Partes del Palacio La Moneda dirigida al presidente de la republica con propuestas de crecimiento y desarrollo que reemplacen la ley miscelanea Diego - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 27 May. (ATON) -

A través de un comunicado, la bancada del PS aseguró que "no existen fundamentos jurídicos ni hechos que justifiquen" la presentación de este recurso contra el exsecretario de Estado.

La bancada de diputados del Partido Socialista rechazó, a través de un comunicado, el anuncio de los partidos Republicano y Libertario de impulsar una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, y la calificaron como una cortina de humo para invisibilizar el debate sobre reforma tributaria .

No existen fundamentos jurídicos ni hechos que ameriten, en caso alguno, la presentación de una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda , señala la declaración socialista.

E indicaron los parlamentarios que lamentamos que se levante una polémica artificial, en vez de hacerse cargo de lo que realmente importa: el aumento del costo de la vida que sufren millones de chilenos como consecuencia de las decisiones que el gobierno ha tomado .

Rechazamos que una vez más, el mismo sector político utilice con estridencia y falta de fundamentos esta herramienta constitucional , aseguran.

Y sentenciaron con un llamado al Gobierno para afrontar los problemas que viven nuestros compatriotas y dejar de buscar excusas culpando a la anterior administración. Les recordamos que ya no son oposición y que todo el país mira atónito la improvisación e incapacidad que están demostrando para gobernar .