Sociedades médicas se suman a campaña contra el sarampión del Ministerio de Salu

Foto Minsal - Alejandra De Lucca V.

Santiago 4 Jul. (ATON) -

La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, junto al jefe del Departamento de Inmunizaciones, Ignacio Castro, se reunieron con representantes de sociedades médicas, colegios profesionales y organismos del Estado para convocarlos a participar en la campaña #ChileContraElSarampión.

La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, junto al jefe del Departamento de Inmunizaciones, Ignacio Castro, se reunieron con representantes de sociedades médicas, colegios profesionales y organismos del Estado para convocarlos a participar en la campaña #ChileContraElSarampión.

La iniciativa busca poner al día a más de 140 mil niños de hasta 6 años que tienen su esquema de vacunación incompleto o no iniciado.

En Chile no tenemos transmisión comunitaria de sarampión desde los años 90. Solo hemos tenido dos casos importados en lo que va el año. En la gran mayoría de los países de nuestra región hay brotes importantes de sarampión, en los países limítrofes también. Por eso mismo, estamos preocupados y ocupados porque no queremos tener casos y transmisión comunitaria de sarampión en nuestro país , explicó la subsecretaria Pizarro.

Asimismo, la autoridad invitó a la sociedad civil a ser parte activa de la campaña de reforzamiento, tanto en redes sociales como en sus comunicaciones internas, y valoró la relevancia de realizar un trabajo colaborativo para mejorar las coberturas de vacunación.

Leonor Cofré, jefa de la rama de infectología de la Sociedad Chilena de Pediatría (Sochipe), hizo un llamado a todos los médicos que atienden a niños, niñas, adolescentes, a que nos ayuden a completar esta tarea que es Chile contra el sarampión. No tenemos casos que sean propios del país, pero sí tenemos casos importados. Por lo tanto, es muy importante, dada la alta transmisibilidad que tiene, que nuestros niños se vacunen y reciban las dos dosis, de acuerdo al Programa Nacional de Inmunizaciones .

Desde el Colegio Médico, su vicepresidente nacional, Mauricio Osorio, recalcó que "nuestros niños, al año y a los tres años, deben completar sus dos dosis y entre todos, particularmente, nosotros los médicos, lograr comunicar este riesgo para que logremos alcanzar una cobertura que nos dé seguridad en que nuestros niños van a estar protegidos .

Por su parte, Javier Letelier, presidente de Regional Santiago del Colegio de Enfermeras de Chile, insistió en que es fundamental incentivar en la población el proceso de inmunización completo para proteger a la comunidad, para que nuestros niños estén seguros, para que nuestros viajeros, que van saliendo del país, también puedan tener esta inmunización y protegerse a ellos, a sus familias y a así todos juntos podamos enfrentar esta situación. Sabemos que una sola dosis de vacuna de sarampión no es suficiente, necesitamos de la segunda .

El encuentro también contó con la participación de la Sociedad Chilena de Salud Pública Oral, la Sociedad Chilena de Salud Pública, la Sociedad Chilena de Infectología, el Colegio de Matronas y Matrones, además de representantes de la Subsecretaría de Educación Parvularia, la Superintendencia de Educación y del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil .