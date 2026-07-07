Sofofa llama a "salir de este diagnóstico de emergencia y ponernos en acción"

Santiago 31 de julio 2025. La Sofofa realiza el seminario “Volver a Crecer: Shock de Inversion, Shock de Optimismo”. Javier Salvo/Aton Chile - JAVIER SALVO/ATON CHILE

Santiago 7 Jul. (ATON) -

La presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, se refirió a las cifras económicas para el país y comentó sobre la tramitación de la megarreforma impulsada por el Gobierno.

La presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, se refirió a las cifras económicas para el país y comentó sobre la tramitación de la megarreforma impulsada por el Gobierno.

En conversación con Duna, Navarro afirmó que "las cifras de desempleo son preocupantes, tenemos una urgencia y yo creo que tenemos que salir de este diagnóstico de la emergencia y ponernos en acción".

"El crecimiento finalmente no es para las empresas, es para las personas que están buscando trabajo y esta emergencia llegó, pero a veces siento que seguimos discutiendo como si fuera una advertencia y que no nos estamos haciendo cargo de que hay que hacer para que estas medidas se logren revertir".

La presidenta de la Sofofa explicó que las proyecciones "van en una buena línea, y en ese sentido, estaría del lado que muchos están esperando para que esas cosas ocurran y puedan llegar mayores inversiones".

Respecto al proyecto de reconstrucción, Navarro sostuvo que "hoy la urgencia es cómo generamos más y mejores empleos. La megarreforma claramente va en esa línea, se hace cargo de esa urgencia".

Junto con ello, aseguró que "hay instrumentos bastante claros de cómo atraer más inversión para que llegue el crecimiento económico y esa es la mejor política social, cuando llega el crecimiento, cuando hay más inversión se generan más y mejores empleos".

Por otro lado, abordó las propuestas para flexibilizar el empleo y recalcó que "hoy las 40 horas son un derecho adquirido, no creo que vaya por ahí la propuesta", agregando que "cuando avanzas a un horario laboral más flexible, como los contratos por horas, permiten que personas que hoy están rezagadas puedan entrar al mercado laboral".