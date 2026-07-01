Solo dos de cada diez chilenos saldrá de vacaciones de invierno este año

Santiago, 23 de marzo 2026. Primera nevada comenzando el otoño del 2026 en Valle Nevado. Javier Torres/Aton Chile - JAVIER TORRES/ATON CHILE

Santiago 1 Jul. (ATON) -

El dato fue entregado por un estudio de Activa Research: La intención de viajar se concentra en los jóvenes y en los grupos de mayores ingresos, mientras el gasto promedio de $391.119 esconde una brecha de hasta seis veces entre segmentos socioeconómicos.

La cantidad de chilenos que sale de vacaciones de invierno bajó considerablemente. Según el Estudio Vacaciones de Invierno 2026, realizado por Activa Research, solo el 20,1% de los chilenos planea tomar vacaciones este invierno, mientras que el 79,9% no lo hará.

La intención de viajar es algo mayor entre los jóvenes y en los grupos de mayor ingreso, pero a nivel nacional se trata de un fenómeno minoritario.

El estudio, de carácter cuantitativo y aplicado mediante panel CAWI, encuestó a 1.011 hombres y mujeres de entre 18 y 70 años, de los grupos socioeconómicos ABCD y de todas las zonas del país, entre el 24 y el 26 de junio de 2026, con un margen de error muestral de 3,0%.

Chile, el destino preferido de quienes sí viajan Entre el grupo minoritario que sí tomará vacaciones, el 47,4% viajará dentro de Chile y el 36,8% optará por quedarse en casa.

Solo el 15,9% viajará al extranjero, una opción que se concentra fuertemente en el segmento de mayores ingresos: en el GSE C1 esta cifra llega al 37,7%, más del doble que el promedio nacional.

Escapadas cortas: 8,2 días en promedio Quienes se toman vacaciones de invierno privilegian las escapadas breves. El 44,6% descansará cinco días o menos, con un promedio general de 8,2 días.

Los jóvenes de entre 18 y 30 años y el segmento de mayores ingresos son quienes se toman más tiempo libre, por sobre la media nacional. Un gasto promedio que esconde una fuerte desigualdad El gasto promedio declarado para estas vacaciones bordea los $391.119, pero la cifra esconde una distribución muy despareja: cerca del 40% de quienes viajan gastará menos de $100.000.

En el extremo opuesto, el segmento de mayores ingresos (GSE C1) gasta en promedio cerca de $1.207.074, casi tres veces el promedio general. Los resultados confirman que las vacaciones de invierno siguen siendo, ante todo, un receso para el descanso familiar y escolar, no un periodo masivo de viajes.

El bajo gasto promedio y la concentración de la intención de viajar en los grupos de mayores ingresos reflejan una brecha que condiciona cómo las familias chilenas usan este tiempo libre , señalan desde Activa Research a propósito de los resultados del estudio.