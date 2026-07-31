Uno de los sospechosos de homicidio de estudiante se habría entregado a fiscalía

Santiago, 30 de julio de 2026. Un estudiante de origen venezolano fue asesinado por un companero del Liceo Santiago de Compostela de San Bernardo durante una pelea en cercanias del colegio en calle Pinto con Freire Diego Martin/Aton Chile - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 31 Jul. (ATON) -

Previamente, la fiscalía había informado que tenía identificados a dos alumnos del mismo establecimiento de la víctima, el Liceo Liceo Polivalente Santiago de Compostela, ubicado en calle Ramón Freire, como autores del asesinato.

Uno de los dos sospechosos por el homicidio de un estudiante de 16 años en la comuna de San Bernardo se habría entregado a la Fiscalía Metropolitana Occidente, que investiga el crimen con e apoyo de Carabineros.

Previamente, la fiscalía había informado que tenía identificados a dos alumnos del mismo establecimiento de la víctima, el Liceo Liceo Polivalente Santiago de Compostela, ubicado en calle Ramón Freire, como autores del homicidio.

El fallecido es un menor de nacionalidad venezolana que habría mantenido una discusión con otros dos alumnos en el interior del liceo, tras lo cual se enfrentaron en el exterior del establecimiento.

La víctima sufrió una puñalada en el tórax que le provocó la muerte en el Hospital Parroquial de San Bernardo. Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Occidente, el caso comenzó a ser investigado por el OS9 de Carabineros.

Al respecto, el fiscal Patricio Rosas informó que "mantenemos al menos dos personas blancos de interés, respecto de las cuales las diligencias son absolutas para identificar, ubicar y vincular".

"La interacción entre todos ellos obedecería a la participación de personas de la misma comunidad escolar", añadió el fiscal.