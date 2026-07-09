Soto por invariabilidad tributaria: "No es un acuerdo del PPD"

Santiago, 6 de julio de 2026. En la sede del Partido Socialista se reunen las y los presidentes de los partidos de oposicion para abordar los ultimos acontecimientos de la actualidad politica y la Mega Reforma impulsada por el Gobierno Diego - DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Santiago 9 Jul. (ATON) -

El presidente del Partido Por la Democracia (PPD), Raúl Soto, se refirió al acuerdo sobre la invariabilidad tributaria en el marco de la megarreforma.

El presidente del Partido Por la Democracia (PPD), Raúl Soto, se refirió al acuerdo sobre la invariabilidad tributaria en el marco de la megarreforma y reafirmó el rechazo de su colectividad a esta iniciativa.

Yo quiero ser absolutamente claro, por el Partido por la Democracia habla su presidente, respaldado por la Mesa Directiva Nacional, y la posición que tenemos la hemos manifestado en una declaración pública, y es que el PPD mantiene y reafirma su rechazo y su visión contraria a la megarreforma", indicó.

En esa línea, recalcó que "ese acuerdo es de los senadores, no es un acuerdo del Partido por la Democracia, en eso quiero ser absolutamente claro, tampoco de toda la bancada", y sostuvo que "creemos que el conjunto de la megarreforma sigue siendo tremendamente negativa para el país .

Soto realizó un llamado a la unidad para recurrir ante el Tribunal Constitucional por este proyecto y señaló que el PPD va a convocar a una mesa a ambas bancadas de la Cámara del Diputado en los próximos días con los expertos economistas de nuestro partido para alinear postura y tener hacia adelante un mayor orden, porque evidentemente que estas situaciones no se pueden volver a repetir .

Por otro lado, mencionó que ingresarán una "invariabilidad de derechos sociales para impedir que el gobierno quite o retroceda en derechos garantizados como la PGU, las 40 horas o la indemnización por años de servicio".

Llamamos a toda la oposición, y también al Gobierno, a sumarse a esta iniciativa. Los chilenos y chilenas están preocupados por la estabilidad de sus derechos sociales, y este proyecto busca precisamente blindarlos , subrayó.