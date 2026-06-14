Soto respalda Ley Naín-Retamal y critica "complejos ideológicos" en seguridad

Santiago, 11 de mayo de 2026. Presidentes, secretarios generales y jefes de bancada de los partidos de oposicion reciben el documento sobre la, Reforma Tributaria encubierta, elaborado por los centros de estudio y economistas. Jonnathan Oyarzun/Aton - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Santiago 15 Jun. (ATON) -

El diputado del PPD aseguró que su sector mantendrá el respaldo a la normativa y sostuvo que las policías deben contar con herramientas para enfrentar la crisis de seguridad que vive el país.

El diputado y presidente de la bancada de Independientes del Partido por la Democracia (PPD), Raúl Soto, manifestó su respaldo a la Ley Naín-Retamal y rechazó tanto la propuesta del Partido Comunista para modificarla como la iniciativa impulsada por Renovación Nacional para reforzarla.

En entrevista con Estado Nacional de TVN, el parlamentario sostuvo que su sector no apoyará cambios que impliquen debilitar la actual legislación, argumentando que las policías requieren herramientas adecuadas para enfrentar la crisis de seguridad que afecta al país.

En ese contexto, afirmó que "no vamos a apoyar ni que se derogue ni que se debilite la Ley Naín-Retamal. Nosotros la respaldamos. Creemos que es necesario que las policías estén empoderadas para enfrentar sobre todo la crisis de seguridad que vive y que todavía se está profundizando en nuestro país".

Soto explicó que, si bien existen distintas propuestas en discusión, considera que el foco debe estar en fortalecer el trabajo policial sin generar retrocesos en la legislación vigente.

Asimismo, realizó un llamado al progresismo a revisar su postura frente a la agenda de seguridad, cuestionando especialmente a sectores de la izquierda que, a su juicio, mantienen diferencias ideológicas respecto del fortalecimiento de las policías.

En esa línea, señaló que "si el progresismo no es claro en materia de seguridad, si no es capaz de dar certeza a Chile de que los problemas de seguridad los podemos enfrentar con mano dura, con decisión y sin ningún tipo de complejo ideológico, no vamos a volver a ser mayoría social y política".

El diputado planteó que enfrentar la delincuencia exige una posición firme por parte de todos los sectores políticos y reiteró que la seguridad debe transformarse en una prioridad transversal para responder a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.