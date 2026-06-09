Squella por AC y megarreforma: "No creo que afecte, hay que atenerse al mérito"

Chile.- Squella justifica el cambio de gabinete para "apurar algunas cosas importantes" - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 9 Jun. (ATON) -

"Hemos visto cómo ha avanzado el trabajo de Hacienda, en este caso en el Senado, cómo terminó, cómo salió de la Cámara de Diputados. Yo no he visto que se mezclen las cosas , aseguró el presidente del Partido Republicano.

El presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Squella, aseguró que se está demostrando que la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau no afectará la tramitación de la megarreforma.

Más allá de los pronunciamientos que se hicieron cuando se anunció la acusación semanas atrás, hemos visto cómo ha avanzado el trabajo de Hacienda, en este caso en el Senado, cómo terminó, cómo salió de la Cámara de Diputados. Yo no he visto que se mezclen las cosas , aseguró el parlamentario en Radio Infinita.

Y agregó que desde ese punto de vista creo que no afecta y ahora hay que atenerse al contenido, al mérito de la acusación, para que primero la Cámara de Diputados se pronuncie y después nosotros si es que pasa al Senado .

Nunca se había presentado una acusación en contra de un ministro de Hacienda porque nunca habíamos tenido el espectáculo de proyecciones mal hechas y situaciones con tal nivel de mala factura por parte de un ministro y de todo su equipo , aseguró el senador.

Y añadió que cuando se empezó a hablar de la acusación, me tocó conversar con personas de la oposición y nadie excusa o trata de defender como si hubiera tenido una buena administración en su cargo el ministro Grau .

No conozco el detalle de la acusación, sé cuáles son más o menos las líneas, pero ahora, durante la mañana, voy a estudiarla en profundidad, sin perjuicio de que tampoco me voy a pronunciar una vez que ya lo haya hecho , comentó

Consultado si la acusación podría provocar una oleada de acusaciones contra los ministros en ejercicio, el republicano respondió que si hay elementos en algún minuto para acusar a algún ministro que esté en ejercicio, lo van a hacer sin ninguna duda .

SECRETO BANCARIO

En la entrevista Squella también se refirió a la discusión por el levantamiento del secreto bancario: Se está poniendo el foco en algo totalmente distinto a lo que verdaderamente podía mejorar las condiciones de investigación , señaló.

Es mucho más relevante agilizar vía legal de que los bancos entreguen la información en tiempo real, buscar la fórmula de agilizar al máximo la entrega, más que poner en duda que los jueces otorguen rápidamente la autorización , sostuvo.

Y apuntó que cuando todavía no se ha formalizado a una persona cómo proceder más ágilmente a la autorización, ese va a ser un elemento que podemos abordar en la Comisión Mixta, si es que nos llega el tema .

Por último, el presidente del Partido Republicano comentó los cuestionamientos que ha realizado el Consejo Fiscal Autónomo a la megarreforma.

Esas alertas yo creo que son buenas, son sanas , sostuvo Squella, añadiendo que varias de ellas, por supuesto, que van a ser tema de discusión para los ajustes en este segundo trámite constitucional .

Son personas serias, son personas que saben lo que están haciendo y, obviamente, que las alarmas, alertas o cautelas a las que te puedan llamar en el trabajo legislativo, por supuesto, son muy relevantes , finalizó.