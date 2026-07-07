Squella estima que contralora se excedió con Steinert y plantea órgano colegiado

Chile.- Squella impulsa proyecto para ampliar la legítima defensa en casos de portonazos - SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

Santiago 7 Jul. (ATON) -

El senador afirmó que "hace tiempo veo algunos excesos en el plano de las atribuciones de la Contraloría. A mí me gustaría revisar si es que es correcto que tanto poder o tanto el ejercicio de un rol tan importante descanse en una sola persona o debiéramos hablar de un órgano colegiado".

El presidente del Partido Republicano, senador Arturo Squella, criticó el dictamen de la contralora Dorothy Pérez, que estableció que la ex ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, se extralimitó en sus funciones e incumplió el deber de abstención con respecto a la PDI.

En entrevista con radio Agricultura, Squella -supuesto impulsor de la llegada de Steinert al Gobierno- declaró que "por primera vez puedo hablar después de haber leído el dictamen y, efectivamente, yo lo que veo ahí es una respuesta de la Contraloría que deja mucho que desear desde el punto de vista, digamos, de la profundidad".

"Cuando se habla del deber de abstención no tiene nada que ver con la situación en el fondo que se está planteando y, aunque tuviera que ver, ni siquiera se plantea dónde estaría el eventual conflicto de interés", añadió.

También dijo que "sacando lecciones, por supuesto, es un buen llamado a que todas las instituciones ejerzan su rol en base, digamos, a lo que conocemos como el principio de legalidad. Que no se ejerzan atribuciones más allá de lo que se tiene, que paradójicamente era lo que se le atribuía a la exministra".

En ese sentido, afirmó que "hace tiempo veo algunos excesos en el plano de las atribuciones de la Contraloría. A mí me gustaría revisar si es que es correcto que tanto poder o tanto el ejercicio de un rol tan importante descanse en una sola persona o debiéramos hablar de un órgano colegiado".

DEFIENDE MEGAALZA DE LOS COMBUSTIBLES

Además, Squella abordó el impacto del alza del petróleo y defendió la decisión del gobierno de ajustar el precio de los combustibles en marzo.

En en ese sentido, aseguró que "el impacto para las familias más vulnerables no se sintió, al menos, en el valor del transporte público, y en la parafina".

En la parafina, si hubiera seguido la suerte del petróleo, es muy probable que muchas familias habrían tenido dificultad también con estos días muy helados que hemos tenido , agregó.

El legislador aseguró que "sin ninguna duda, los efectos serían infinitamente más desastrosos si es que no se hubiera hecho un ajuste y eso no se hubiera traspasado al consumo".