Valparaiso, 7 de julio 2026 Punto de prensa del senador Arturo Squella Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 3 Ago. (ATON) -

Arturo Squella aseguró que el Ejecutivo presentará en los próximos días una reforma para combatir la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado, y afirmó que será más relevante y profunda que la megarreforma de reconstrucción.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, informó que el Gobierno presentará en los próximos días una reforma constitucional para reforzar las facultades del Estado en el combate contra la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado.

Se ha estado trabajando en una reforma constitucional que en el fondo nos habilita para pasar un estatus distinto en el país para combatir la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado , comentó Squella en entrevista con Radio Agricultura.

Y aseguró que desde el punto de vista de la magnitud es más relevante y profundo que lo que vimos recién en el proyecto de reconstrucción .

Son varias modificaciones, son varios capítulos de la Constitución que van a sufrir algún tipo de modificación. Apunta precisamente a que nadie, absolutamente nadie, pueda discutir que el estándar que le pidió el soberano al Estado para la protección de la población es infinitamente mayor que lo que hoy día tenemos , comentó el senador.

Y agregó que eso va de la mano con muchas modificaciones a nivel legal también. Varias modificaciones al código penal, al código procesal penal, leyes orgánicas también .

El presidente del Partido Republicano comentó que la iniciativa se presentará pronto. Yo esperaría que fuera lo antes posible, espero que menos de una semana , dijo.

Si dependiera de mí lo habría hecho la semana pasada y nos habríamos evitado tanto comentario adicional , agregó

Squella concluyó que cuando tienes gente que está desapareciendo, comercios completos de las ciudades grandes que están siendo extorsionados, personas que aparecen mutiladas, secuestros, por supuesto que eso es urgente .