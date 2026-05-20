Squella justifica el cambio de gabinete para "apurar algunas cosas importantes"

Santiago 18 de mayo 2026. El Presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, realiza un punto de prensa en La Moneda Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 20 May. (ATON) -

El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, descartó que la rotación de ministros un fracaso del diseño original del Gobierno , si no que más bien va "en la línea correcta en el sentido de pisar el acelerador en algunas cosas que creemos muy importantes".

El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, descartó que el cambio de gabinete sea un fracaso del diseño original del Gobierno y aseguró que va en la línea correcta para acelerar los temas que al ejecutivo le parecen importantes.

El cambio de gabinete está en la línea correcta en el sentido de pisar el acelerador en algunas cosas que creemos muy importantes y en otras, ir avanzando en algo que habíamos dicho en campaña , aseguró el líder republicano en entrevista con Radio Pauta.

Para Arturo Squella el cambio de gabinete no refleja un fracaso del diseño original del gobierno y aseguró que el peor error que podría cometer una persona es enamorarse con una fórmula exacta y no ir flexibilizándose en función .

Sobre la salida de Mara Sedini comentó que al final del día, y puede tener que ver con los tiempos que estamos viviendo, las vocerías tienen más que ver con los aspectos técnicos de cada una de las materias que tú estás tratando de transmitir .

Más allá de la oratoria, más allá de la capacidad en el fondo, que la tiene infinitamente por sobre el resto, Mara, cuando se tiene que entrar a la médula de lo que hay que explicar, obviamente que el ministro de la cartera termina siendo el más indicado , agregó.

Y sobre Trinidad Steinert, el senador puso énfasis en su trayectoria técnica y experiencia en litigación penal , aunque reconoció que ahora se requiere una conducción más política en el área de seguridad .

Ya he hecho el punto en materia de economía, es decirles a los chilenos, mire, si es que alguien pensaba que se nos había quedado atrás la impronta y el que todo el foco, particularmente comunicacional, va a estar precisamente en seguridad pública, está muy equivocado y ahí está Martín (Arrau), que reúne ambas condiciones , agregó.

El senador republicano aseguró que el Gobierno sí cuenta con una estrategia en seguridad y agregó que la impronta que nosotros queremos dejar en estos cuatro años, es radicalmente distinta a lo que se venía haciendo durante el último tiempo .

Acá hay dos grandes etapas en las cuales se estaba trabajando y se va a notar mucho más intensamente con la administración del Ministerio de Seguridad de Martín Arrau. Hay una dimensión que tiene que ver con las policías, reivindicar el uso de la fuerza, restablecer el sentido de autoridad , agregó.