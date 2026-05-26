Squella por megarreforma: "Veo bastantes puntos de encuentro"

Valparaiso, 17 marzo 2026 Punto de prensa del senador Arturo Squella Sebastian Cisternas/Aton Chile - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Santiago 26 May. (ATON) -

El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, se refirió a lo que será la discusión de la megarreforma en la Cámara Alta y valoró la postura que se ha adoptado frente a esta iniciativa.

El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, se refirió a lo que será la discusión de la megarreforma en la Cámara Alta y valoró la postura que se ha adoptado frente a esta iniciativa.

En conversación con Duna, Squella dijo que ve "un muy buen clima" y afirmó que en el Senado "siempre hay una disposición a conversar, avanzar, agotando los esfuerzos por encontrar los puntos que nos unen".

"Este proyecto, si bien tiene una connotación política, que es el único obstáculo que hay que superar, en el sentido que siempre la oposición en un proyecto importante de quien esté en el oficialismo va a tratar de que no le vaya bien, pero superado eso veo bastantes puntos de encuentro, no veo dificultad y creo que hay que tomarlo de buena manera", manifestó.

El timonel del Partido Republicano espera "que muchas de las ideas que se comentan tengan que ver con lo que represente a las bancadas de oposición. Esta es una gran oportunidad que tienen ellos para poner su propio sueño".

Asimismo, planteó que "si se gana por un voto, feliz igual. No es de aquellos proyectos donde, eventualmente una nueva administración podría cambiar todo y vuelta atrás (...) Sería muy conveniente que todo el socialismo democrático, la antigua concertación, se sumará a la mesa, pusieran todo lo que ellos creen conveniente adicionar a las medidas y que esto se ganara por hartos votos, pero, si no, la verdad es que con un voto más, bienvenido".

En cuanto a la megarreforma, Squella argumentó que "la gracia que tiene es la manera en que se diseñó este proyecto. Son muchas las medidas que logran un efecto en conjunto, que es dar una señal potente de que Chile es el lugar adecuado para invertir".

Respecto de posibles modificaciones al proyecto, el parlamentario sostuvo que "el que alguna medida sufra alguna modificación o eventualmente no termine despachándose dentro del contenido de la ley, el efecto se logra igual".