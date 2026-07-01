Squella: "Uno tiene que entender que es imposible que todos piensen igual"

Santiago 22 de junio 2026. Arturo Squella y Guillermo Ramirez realizan un punto de prensa luego del comite político realizado en La Moneda. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Santiago 2 Jul. (ATON) -

El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, señaló que "señaló que "tenemos una estructura en el plano de las ideas con los partidos más grande de Chile Vamos muy similar en cuanto a los temas verdaderamente importantes .

El senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, abordó el rol de su colectividad y del oficialismo, afirmando que "cuando se pasa a ser gobierno, uno tiene que entender que es imposible que todos piensen igual".

En conversación con TV Senado, Squella señaló que "tenemos una estructura en el plano de las ideas con los partidos más grande de Chile Vamos muy similar en cuanto a los temas verdaderamente importantes .

Respecto al bloque oficialista, el parlamentario sostuvo que es natural que el resto de quienes se nos sumaron para la segunda vuelta tienen diferencias . Pese a ello, recalcó que no tenemos grandes diferencias estructurales de hacia dónde conducir el país, pero en los detalles de repente están las dificultades que uno tiene que saber trabajar .

Squella aseguró que no todos lo entienden así, por lo que ahí entra el rol de uno de explicar la importancia de trabajar con personas que sean de otros partidos, porque para lograr los propósitos se necesitan sí o sí .

En materia de seguridad, el senador por Valparaíso manifestó que podemos avanzar mucho en ciertas políticas públicas, pero no se va a lograr el propósito si no hacemos un cambio de fondo .

En cuanto a los anuncios del Presidente José Antonio Kast en la Cuenta Pública y la agenda de seguridad del Ejecutivo, el parlamentario indicó que ojalá se genere en estos cuatro años un cambio cultural que termine con esta lógica de que los policías no se atreven a cumplir con sus funciones, o lo piensan dos veces, porque al final podría terminar en una destitución o que los saquen de sus puestos de trabajo .

Los desafíos en materia de seguridad son muy distintos a los que teníamos hace 10 años , enfatizó.

Asimismo, recalcó que el crimen organizado se debe "combatir con todo el rigor y fuerza de la ley , lo que a su parecer, no está ocurriendo hoy día .

El delito de mera pertenencia a una banda criminal debiera ser de los más graves , indicó, añadiendo que a pesar de estar tipificado, las penas asociadas son insuficientes, ya que lo ponen en una situación que no obedece a esta lógica de un Estado paralelo, que es lo que terminan armando estas organizaciones .